Самолет Bombardier рейса Оха - Хабаровск не смог вылететь из аэропорта

ЧП случилось 11 февраля в аэропорту Охи Фото: Александр ГЛУЗ

На севере Сахалина самолет Bombardier DHC-8-311 сломался во время вылета. ЧП случилось 11 февраля в аэропорту Оха. В инциденте разбираются следователи.

Самолет вылетал из Охи в Хабаровск около 18:00 часов по местному времени. Bombardier разворачивался, когда у него сработала световая сигнализация. Она предупреждала о проблеме управления передней стойкой. На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и три члена экипажа.

В результате ЧП никто не пострадал. Организована проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома, - прокомментировали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Bombardier долгое время не могли убрать со взлетно-посадочной полосы. Из-за этого были отменены последующие рейсы.