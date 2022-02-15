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Здоровье15 февраля 2022 7:45

Михаил Дегтярев модернизирует первичное звено медицины Хабаровского края

Финансирование объектов предусмотрено федеральным бюджетом
Максим МОЛОТОВ
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Михаил Дегтярев модернизирует первичное звено медицины Хабаровского края

Михаил Дегтярев модернизирует первичное звено медицины Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из главных проблем медицинской отрасли Хабаровского края - распыленность первичного звена. Это объективный фактор - расстояния огромны, специалистов вечно не хватает. В советское время это было настоящей проблемой. Теперь эта проблема решается. Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в 2022 году. Она будет проводиться по четырем направлениям: строительство, капитальный ремонт, закупки медицинского оборудования и приобретение автотранспорта. В этом году на эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей. Почти 95% из этой суммы составляет финансирование из федерального бюджета.

- В программе модернизации первичного звена здравоохранения Хабаровского края участвует 40 медицинских организаций. Среди них - 17 районных больниц в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек и 23 медучреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в структуре которых есть поликлиники или поликлинические отделения. В этом году запланировано приобретение 257 единиц медицинского оборудования. Так, для Вяземской районной больницы будет куплен компьютерный томограф, два флюорографа - в Комсомольск и Хабаровск. Закупим шесть маммографов, в том числе - в Аяно-Майскую районную больницу и район имени Лазо, пять рентген-аппаратов. Также предусмотрено приобретение 16 единиц ультразвукового оборудования, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В 2022 году программой предусмотрено начало строительства девяти и реконструкция одного объектов. Пять из них планируется завершить в этом году. В их числе - амбулатория в селе Нелькан Аяно-Майского района, два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в селе Восход Хабаровского района и поселке Быстринск Ульчского района. Запланирована реконструкция поликлиники с устройством лифта на отдельном фундаменте городской больницы имени Войно-Ясенецкого в Хабаровске и строительство пристройки для компьютерного томографа в Троицкой центральной районной больнице в селе Троицкое Нанайского района. А в следующем году завершится строительство пяти амбулаторий в селах Лидога, Найхин, Большая Картель, Нижнетамбовское и в поселке Арка.

- Здоровье людей - это степень сохранения вообще народов как таковых. В России, на Дальнем Востоке, люди как-то меньше болели, природа у нас особенная. Однако первичка медицины - главное, на что обращают внимание жители. Туда ведут ребенка, пожилого возраста человек в ФАП или поликлинику идет. То есть внимание к таким учреждениям здравоохранения - особенное. И, конечно, губернатор, прежде всего, восстанавливает их. Это единственная правильная позиция. За последние годы развалилось многое. Надо восстанавливать, - комментирует Дмитрий Мартыненко, хабаровский политолог.

Программой модернизации предусмотрен капитальный ремонт 22 объектов в 18 учреждениях здравоохранения. Начнутся ремонты в районных больницах Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Солнечного, Троицкого, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2021 году. Была значительно обновлена материально-техническая база учреждений: приобретена 591 единица медицинского оборудования, 51 единица автотранспорта. В прошлом году медицинские организации получили семь флюорографов, девять маммографов. Открылось 11 КТ-центров, начали работать пять новых рентген-аппаратов. Стартовало строительство шести объектов, пяти ФАПов и одной врачебной амбулатории на общую сумму 280,27 миллионов рублей. Был также проведен капитальный ремонт шести объектов. Завершен ремонт кровли в городской поликлинике №15, амбулатории в селе Вознесенское Амурской ЦРБ, детской поликлинике Троицкой ЦРБ, филиале больницы в поселке Хор.

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