Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев: «У нас растут герои» Фото: Правительство Хабаровского края

Наша страна всегда воевала. Это были разные войны - и всегда интернациональные. В минувшие дни Михаил Дегтярев и члены краевого правительства почтили память воинов-интернационалистов. Память героев - жителей Хабаровского края, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах, собравшиеся почтили минутой молчания.

- Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, почтил память героев, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Дальневосточники самоотверженно сражались в боях на Китайско-Восточной железной дороге, у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, на острове Даманский. Выполняли интернациональный долг на территории более 30 государств. В Хабаровске воздвигнуто два мемориальных комплекса, посвященных погибшим в горячих точках. На пилонах одного из них до недавнего времени значилось 175 имен воинов-героев. Накануне здесь появилось еще одно имя. Мы поддержали инициативу ветеранов «Боевого братства» и увековечили память Артема Гущина, подполковника, заместителя командира вертолетной эскадрильи войсковой части ВВО. Летчик погиб при исполнении служебного долга в Сирии в мае 2018 года, - сказал Михаил Дегтярев.

Особыми вехами российской истории навсегда останутся Афганистан и Северный Кавказ. 15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день в 1989 году советские войска окончательно покинули Афганистан после продолжительной и кровопролитной войны. Дата стала по-настоящему памятной для всех россиян. Сегодня отдают дань уважения и почтения соотечественникам, которые не вернулись с поля боя за пределами своего Отечества.