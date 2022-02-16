«До чего докатились»: воспитатели комсомольского детского сада убирали снег с крыши без страховки

Воспитатели чистят крышу детского сада №26 в Комсомольске. Фото: скриншот с видео

В соцсети попало видео из Комсомольска-на Амуре, на котором видно, как две женщины убирают лопатами снег с крыши Детского сада №26 «Ничего необычного. Просто на воспитателей повесили еще и чистку снега с крыш» - гласит подпись к видео. Ролик вызвал бурю негодования и возмущения пользователей.

«Кошмар! До чего докатились. Это же грубейшее нарушение техники безопасности и охраны труда. Это видео нужно немедленно в прокуратуру».

«А обучены ли они на работы на высоте?» - справедливо задался вопросом один из комментаторов.

Некоторые предложили абсурдную альтернативу, а другие сначала не поверили. Что это вообще воспитатели.

«Безобразие! Это же очень рискованно. В детсадах же полно детей. Их и надо было отправить на крышу снег убирать. Детей в детсаду больше чем воспитателей»

Также, по словам одной из местных жительниц, Детский сад №26 «славится» на весь район своим неблагополучием.

«А вы попробуйте поспорить с их заведующей! На весь район славится. Родители, молятся только бы не попасть в этот сад».

На это обвинение ей ответила другая родительница.

«Наговаривайте сейчас... прям, молятся, чтоб туда не попасть. Двоих детей туда сама лично записывала не под дулом пистолета. Обычный детсад».

Помимо обычных горожан на видеоролик отреагировали в управлении образования города. Оказалось, что инцидент произошел в начале недели.

- Управление образования провело проверку по данному случаю. Выяснилось, что директор детского сада №26 попросил воспитателей почисть участок кровли. Так как там была угроза протечки, из-за того, что снег начал подтаивать. Сделали они это добровольно. Директор управления образования сделала замечание заведующей этого учреждения и предупредила о недопустимости проведения таких работ воспитателями, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

По закону воспитатель детсада явно не должен заниматься такой деятельностью, уборка снега с крыши не входит в круг его обязанностей. Подобными работами должны заниматься специально обученные сотрудники подсобного хозяйства детского сада.

Напомним, подобный случай произошел в Новокузнецке в прошлом году. На крыше детского сада № 188 были замечены три женщины и мужчина, которые чистили крышу от снега без всякой страховки. Ими оказались двое младших воспитателя и дворник. Этим случаем заинтересовался комитет образования и науки Новокузнецка.

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