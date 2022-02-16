Дети до года заражаются ковидом в семейных очагах в Хабаровском крае

В семейных очагах ковидом заражаются дети до года в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае прошел очередной оперштаб по борьбе с коронавирусом. По данным властей, особенно выросла заболеваемость среди детей до одного года из-за семейных очагов. Выросла также доля бессимптомных случаев, но некоторые поликлиники и больницы не всегда делают тестирования на коронавирус.

Как рассказал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, темпы вакцинации снижаются по всей России. Такая же ситуация и в Хабаровском крае - коллективный иммунитет составил 69,1%.

- Несмотря на предписания Роспотребнадзора, до сих пор некоторые районы не обеспечили уровень вакцинации до 80%. Есть и те районы, которые не прошли отметку в 50% населения. В Хабаровском районе, например, цифра застряла до сих пор на уровне 37,5%. Нет и половины привитых в Ванинском, Амурском, Советско-Гаванском районе. Пока уровень вакцинации в Хабаровском крае составляет 221 человек в сутки на 100 тысяч населения. Но из-за того, что коллективный иммунитет составляется из ревакцинированных, переболевших и других показателей, сейчас он снижается, - сказал Евгений Никонов.

При этом уровень госпитализации сопоставим с уровнем прошлого года и составил 14%. Из-за коронавируса в России снизился прогноз на продолжительность жизни при рождении почти на 2,5 года.

Глава регионального Роспотребнадзора Татьяна Зайцева отметила также, что в среднем в 70% тестов выявляется штамм «омикрон». Бессимптомно болеет около 3,5%, а заболеваемость среди школьников выросла до 21%. В стационарах находится 79 детей, но тяжелых случаев нет.

- Большая часть заболевших детей из семейных очагов, особенно в возрасте до года. Однако растет заболеваемость и в группе от 17 до 29 лет. Больше становится заболевших также в группе старше 60 лет. При этом в 60% школ выявляются нарушения санитарных норм - чаще всего это касается дезинфекции. Проверки выявили нарушения в детсаду Корфовского, школе поселка Снежный, детском доме Комсомольска-на-Амуре и других учреждениях. Протоколы составляются также на предприятия, которые не достигли необходимого уровня вакцинации. Например, нарушения выявлены в МУП «Теплосети», Дорремстрой, Горзеленстрой и других, - рассказала Татьяна Зайцева.

Несмотря на утвержденный ранее порядок работы медучреждений, по которому все заболевшие должны тестироваться на коронавирус экспресс-тестами, в некоторых поликлиниках эти правила не соблюдаются. По словам Зайцевой, такие случаи единичные, но они есть. При этом тестами все учреждения, по заверению краевого минздрава, обеспечены.

Пока растет заболеваемость, в регионе увеличили число коек для больных коронавирусом. Среди положительных тенденций - снижение вызовов на станции скорой помощи в Хабаровске. Сейчас в сутки медики получают около 1250 вызовов - это меньше, чем раньше, снизилось число вызовов по поводу температуры или для сдачи теста. Но все равно, такие показатели в полтора раза больше возможностей хабаровской скорой.

При этом больничные листы сейчас можно открыть и закрыть по звонку. Даже отрицательного теста на коронавирус после выздоровления можно не дожидаться - выписка будет через семь дней. Контактным больничный не нужен, отметил Никонов. Они должны обращаться к медикам только в случае симптомов ОРВИ или коронавируса.

- У нас есть прирост по электронным листкам нетрудоспособности, это хорошо. Но в крае с 21 числа должна заработать система выдачи сертификата о коронавирусе по антителам. И всем нужно подготовиться - отработать технологически весь процесс. Чтобы никаких накладок в этом не было. Для населения нужно усилить информационную кампанию, чтобы механизм получения такого сертификата был понятен всем, - добавил Никонов.