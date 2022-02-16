Михаил Дегтярев: «Реновация дальневосточных городов продолжается» Фото: Правительство Хабаровского края

Рабочую встречу с обсуждением итогов социально-экономического развития и перспектив Советско-Гаванского района в этом году провел губернатор края Михаил Дегтярев с главой территории Юрием Бухряковым. Отдельное внимание было уделено реализации на территории района национальных проектов, федеральных и региональных программ.

На улучшение состояния социального и экономического блоков оказывает влияние реализация стратегических инвестпроектов. Так, в настоящее время на территории района пять предприятий работают в режиме Свободного порта. Их проекты направлены на заготовку и переработку древесины, строительство транспортно-перегрузочного комплекса и оборудования плавучего причала для судов маломерного рыбопромыслового флота. Общий объем инвестиций - восемь миллиардов рублей.

Учитывая, что Советская Гавань включена в список участников федеральной программы реновации городов Дальнего Востока, требуется создание мастер-плана. И сегодня открытым остается вопрос, какие именно специалисты будут работать над уникальным документом.

- По поручению президента России Владимира Владимировича Путина реализуется масштабный проект по реновации дальневосточных городов. И Советская Гавань включена в их число. Для формирования мастер-плана необходимо понимание потенциала и целей развития города не только от муниципалитета, но и от самих жителей. Местные кадры - строители, дизайнеры, архитекторы, планировщики - готовы этим заниматься? - обратился Михаил Дегтярев к главе района.

В ответ Юрий Бухряков попросил губернатора привлечь к разработке важнейшего документа специалистов с большим опытом аналогичной работы. Например, тех, кто уже занят подготовкой стратегического пространственного планирования Хабаровска.

Отдельно остановился Михаил Дегтярев на перспективах развития аэропорта Май-Гатка. Принципиальные решения о его реконструкции уже приняты.

- Нами достигнута договоренность с Министерством обороны России. Правительство края совместно с федеральным минтрансом приведет в порядок взлетно-посадочную полосу. И в ближайшие годы здесь не только появятся отремонтированные полоса, здание аэропорта, но и станут выполняться регулярные авиарейсы на современных вместительных самолетах, - пояснил губернатор.

В продолжение темы транспорта глава Советско-Гаванского района рассказал Михаилу Дегтяреву о состоявшейся встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ириной Горбачевой, с которой обсудили продолжение реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань, стартовавшей в прошлом году.

- За дороги - отдельная благодарность. То, что сделано за 2021 год, это значительный шаг, которого мы все давно ждали. Накануне с министром Ириной Горбачевой обговорили все вопросы и наметили дальнейшие планы по улучшению качества дорог в районе, - отметил Юрий Бухряков.

Среди задач, требующих незамедлительных решений, значится и строительство новой больницы.

- Больница в Советско-Гавайском районе, требующая капитального ремонта, - для нас задача №1. Сейчас правительство края как раз готовит концессионное соглашение на строительство просторного современного лечебного учреждения. Поэтому новая больница здесь обязательно будет! - подчеркнул губернатор.

Особое внимание уделяется и благоустройству территорий: при поддержке местных инициатив, территориального общественного самоуправления (ТОС) и с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в прошлом году на эти цели из средств краевого бюджета было выделено 40 миллионов рублей, на которые были отремонтированы дворы и общественные территории. Среди них - набережная в рабочем поселке Майский. В текущем году работы в этом направлении будут продолжены.

Еще одна возможность улучшить окружающее пространство - это участие в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В нее попали сразу 13 дворовых территорий Советской Гавани.

За время работы в Хабаровском крае Михаил Дегтярев по нескольку раз проехал все районы, досконально изучив их проблематику, пообщавшись с жителями и местными главами. Это позволило максимально учесть интересы районов и их населения в ходе формирования бюджета.