Салют на 23 февраля День защитника Отечества 2022 в Хабаровске: во сколько начало, где посмотреть

В небо над краевой столицей полетят десятки залпов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Хабаровск готовится отметить День защитника Отечества 2022. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия, мужчины получат множество поздравлений с 23 февраля, а ярким завершением дня станет салют. В небо над краевой столицей полетят десятки залпов. «Комсомолка» рассказывает, что будет на салюте на 23 февраля День защитника Отечества 2022 в Хабаровске.

День защитника Отечества 2022 в Хабаровске отметят ярко. В честь 23 февраля прогремят 30 праздничных залпов. «Стрелять» будут военные сводного салютного артиллерийского дивизиона из шести 122-мм гаубиц Д-30. Фейерверк на 23 февраля День защитника Отечества 2022 в Хабаровске запустят из трех видов салютных установок.

- Во время генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуска фейерверочных зарядов, - сообщили «КП» в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Салют на 23 февраля День защитника Отечества 2022 в Хабаровске начнется в 21:00 по местному времени. Залпы будут проводиться со стадиона имени Ленина.

Традиционно смотреть салют на 23 февраля День защитника Отечества 2022 в Хабаровске лучше с высоких точек. Красивый вид на праздничное шоу будет открываться с городской набережной, Комсомольской площади и площади Славы.

Напомним, что ответ на вопрос: «23 февраля 2022: как отдыхаем?» дал Роструд. День защитника Отечества объявлен выходным.