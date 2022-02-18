Тепла не ждите: на выходных погода не обрадует жителей Хабаровского края

После прошедшего циклона, который принес комфортные температуры, в регион идет заток холода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные (19 и 20 февраля) зима в очередной раз докажет, что пока в Хабаровском крае погодой правит она. Вместо теплых субботы и воскресенья в регионе ожидается мороз. Радует, что без осадков.

По прогнозам синоптиков, после прошедшего циклона, который принес комфортные температуры, в регион идет заток холода. Поэтому тепла жителям Хабаровского края в ближайшее время ожидать не стоит. Самой холодной станет предстоящая суббота - именно в этот день ударит крепкий мороз.

- В субботу будет очень холодная ночь. Мы ожидаем температуру до -26 градусов. Днем столбик термометра покажет -13 -14 градусов. В воскресенье немного потеплеет. Ночью -23 градуса, днем - 11 градусов мороза, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

А на следующей неделе, по предварительным данным, тепло вернется и снова порадует жителей региона. По информации сайта Хабметео, дневные температуры повысятся до -10 градусов, местами столбики термометров будут показывать и -5 градусов. Ночью ожидается до -20. Пока прогноз не окончательный, точные данные появятся в понедельник (21 февраля).