«Я хочу стать первым шоколатье с синдромом Дауна в России»: Лера Бушмакина из Хабаровска создает кондитерские шедевры

Лера мечтает обучаться у французских мастеров. Фото предоставлено героем публикации

Инна Бушмакина живет в Хабаровске, ей 40 лет, работает шеф-поваром, формирует меню для ресторанов и владеет домашней мастерской по изготовлению шоколада. Всему она обучалась сама в интернете, материалов там много. Также Инна воспитывает 16-летнюю дочь Леру с синдромом Дауна, которой решила передать навыки шоколатье.

- Идея начать работать с шоколадом и создавать свои конфеты появилась у меня после того, как я увидела, что какая-то девушка занимается этим делом. После чего я начала штудировать эту тему углубленно, меня это затянуло. Идеи беру в интернете, либо вдохновляюсь природой. Все, что есть в мире, можно сделать из шоколада. Затем я задумалась над тем, что это может стать будущей профессией моей дочери. Я понимала, что ребенка с особенностями нужно обучать необходимым навыкам как можно раньше, - рассказала «КП» - Хабаровск» Инна Бушмакина, шеф-повар и кондитер, мама Леры.

Лера вовлекалась в профессию постепенно. Как и все дети, она любит сладкое. И уже в 12 лет Лера стала настоящим шоколатье и многие сладости создает сама. А началось все с просьб у матери попробовать конфетку.

Одна из авторских шоколадок Леры. Фото предоставлено героем публикации

- Ну а потом я ей и говорю - хочешь конфетку, давай сделаем что-то полезное. Она на пирометре понимает цифры, может самостоятельно темперировать шоколад. Самое сложное для Леры - это работа пинцетом, когда нужно аккуратно выложить шоколад в форму. В принципе, по картинке она может сама собрать дизайн изделия. Лера мне уже давно активно помогает и делает несложные заказы. Также она недавно освоила сборку коробок. С ней всегда нужно договариваться.

К сожалению, синдром Дауна - это генетическая патология, которую невозможно полностью устранить, но можно помочь таким людям максимально комфортно влиться в общество. Лере повезло - она общительная и жизнерадостная, и растет в теплой семейной обстановке. Девочка очень хочет в будущем учиться у французских шефов, которыми вдохновляется.

- Я хочу стать первым шоколатье с синдромом Дауна в России. Еще я, как и все девушки, мечтаю выйти замуж. Мне нравится выбирать дизайн для шоколада и заниматься оформлением, - поделилась своими мыслями с «Комсомолкой» Лера Бушмакина.

Инна мечтает о собственном магазине, при котором будет мини-кондитерская фабрика, где для всех желающих проходили бы мастер-классы. А главное, что там смогут работать другие дети с особенностями, где они смогут вместе общаться и творить. Ведь им необходима социализация.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

- Так как я сама прихожусь матерью ребенку с особенностями, то однажды задумалась над тем, где такие люди могут найти работу. Их же тоже надо чему-то обучать. Понятное дело, что не все они обучаемы, у всех разная степень одаренности, так скажем. Но я все же думаю, что не все они безнадежные. У кого-то что-то может получиться. Если рассматривать проект магазина-кондитерской, то помимо мини-цеха и помещения с товарами, можно сделать еще одно помещение для праздников. Дети с особенностями могли бы работать аниматорами. Такая вот задумка.

Пока что проект такого магазина находится только на этапе идеи, руки до него не доходят. Возможность начать воплощать свои мысли в реальность появится у Инны только осенью, но скорее всего это будет не в Хабаровске.