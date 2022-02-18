Михаил Дегтярев: «Для Комсомольска это прорыв» Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из самых ярких черт нашего губернатора – способность решать возникающие вопросы на месте. Например, 18 февраля, Михаил Дегтярев отправился с рабочим визитом в Комсомольск-на-Амуре, где посетил сразу несколько объектов ведущих предприятий города и края и осмотрел ход реализации социально значимых строек.

Михаил Дегтярев никогда не останавливается на одной теме. У него комплексное отношение к краевым вопросам. Губернатор побывал на производстве одного из крупнейших изготовителей молока и молочной продукции в регионе – АО «ДАКГОМЗ». Сегодня это единственный завод в России, который оснащен установкой для переработки соевых бобов по европейской технологии.

- Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин: «Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы в этом направлении». Поэтому вопрос продовольственной безопасности региона очень актуален. Наращивание производства молока и молочной продукции – один из приоритетов в развитии перерабатывающей промышленности края. Эту задачу успешно выполняет завод, - отметил Михаил Дегтярев.

В настоящее время АО «ДАКГОМЗ» производит порядка 47% всей молочной продукции в крае и выпускает 150 наименований. С 2017 года предприятие является резидентом ТОСЭР «Комсомольск». Благодаря этому здесь было модернизировано оборудование. Объем вложенных инвестиций превысил 300 миллионов рублей. Это позволило нарастить производство, расширить ассортимент, создать новые рабочие места.

Далее глава региона проинспектировал строительные площадки будущего Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Первым по списку стал третий этап строительства - Центр сложнокоординационных видов спорта. Готовность объекта составляет более 90%. Сейчас здесь завершается монтаж скалодрома и трибун, ведутся пуско-наладочные работы. В будущем в комплексе общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров в одну смену смогут заниматься до 500 человек.

- Для Комсомольска это прорыв. Мы давно не видели такого внимания со стороны краевых властей. Для комсомольчан такое уже является событием. Спорт в городе Юности всегда был и остается одним из главных основополагающих принципов общества. Я сам – спортсмен с детства. То, что делает губернатор – не просто нужно. Это великолепно, - рассказал для «Комсомольской правды» Владимир Гинзбург, председатель Думы Комсомольска-на-Амуре .

Стоит отметить, что этот проект входит в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края. Ввести здание в эксплуатацию планируется к концу марта. Жителям и гостям города станут доступны скалолазание, спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте.

Помимо ледового поля, в ФОК предусмотрены оснащенный универсальный зал, зал для занятий разными видами единоборств, тренажеры. Кроме этого, комплекс доступен и для маломобильных граждан, для них также имеется отдельна зона парковки.

В перспективе, на базе спортобъекта планируется организовать секции для детей и взрослых, проводить индивидуальные занятия и соревнования различного уровня.

Современный ФОК в городе Юности появился благодаря частным инвестициям «Газпром» благодаря реализации масштабной программы «Газпром – детям».

Дегтярев смог сделать Комсомольск-на-Амуре одной из точек роста Хабаровского края. Губернатор договорился с Москвой о возвращении заводам города крупных оборонных и гражданских заказов, добился выделения дополнительных средств, которые пойдут на благоустройство города и строительство соцобъектов. Много внимания уделяется и вопросам развития в муниципалитете спортивной сферы. Только такой комплексный подход позволит сделать город удобным и комфортным для жизни.