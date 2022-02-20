Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил, что область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

В ЕАО составят список вакантных рабочих мест для беженцев. Фото: Социальные сети Ростислава Гольдштейна

Еврейская автономная область готова принять беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил губернатор области Ростислав Гольдштейн.

- Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России, - написал Ростислав Гольдштейн.

Также он отметил, что область готова разместить беженцев из ДНР и ЛНР и оказать им всяческую поддержку. Губернатор дал поручения подготовить для временного размещения граждан шесть специальных пунктов, а также составить список вакантных рабочих мест в регионе, куда беженцы смогли бы устроиться на работу.

На эту тему в своем аккаунте в Инстаграм высказался и губернатор Амурской области Василий Орлов. Регион тоже готов принять на своей территории беженцев с ДНР и ЛНР.

Ранее о готовности принять беженцев с Донбасса заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В регионе был объявлен режим ЧС. Там для беженцев подготовили 143 пункта временного размещения. По состоянию на 19 февраля количество беженцев в Ростовской области приближалось к десяти тысячам.

В связи с потоком беженцев в соседнюю область о готовности принять жителей ДНР и ЛНР у себя в регионе заявили власти Воронежской области. 19 февраля глава региона Александр Гусев ввел режим режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы ликвидации ЧС. В случае необходимости в регионе смогут разместиться 4,5 тысячи беженцев.