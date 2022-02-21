В Хабаровске спрос на бьюти-услуги для мужчин за год вырос на 22% Фото: Андрей АБРАМОВ

Хабаровские мужчины все чаще начали проявлять интерес к индустрии красоты. Они активно интересуются уходом за своей внешностью, а доверять выполнение процедур предпочитают частным мастерам. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «Авито» (есть в распоряжении «Комсомольской правды»).

По подсчетам представителей сервиса, за год спрос на мужские бьюти-услуги вырос в Хабаровске на 22%.

- Современные тренды разрушают предрассудки и подталкивают активное развитие бьюти-индустрии для мужчин. Мы ожидаем, что такая тенденция только усилится - люди вне зависимости от пола и возраста чаще интересуются процедурами, которые помогают иметь здоровый и ухоженный вид. Вслед за бурным ростом спроса растет и число специалистов, занятых в этой сфере, а значит такие услуги и информация о них становятся доступнее, - отмечает руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

В топ-3 самых популярных процедур у мужчин вошли: маникюр и педикюр, депиляция и уход за волосами и бородой.

Так, поиском ногтевого сервиса интересовались на 51% чаще, чем год назад. Отметим, что средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 800 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин.

За 2021 год в Хабаровске также увеличился спрос на услугу мужской депиляции (+96%) в сравнении с предыдущим. Стоимость процедуры зависит от зон, на которых человек хочет избавиться от нежелательной растительности, и она варьируется в диапазоне от 300 до 700 рублей.

Помимо этого в Хабаровске продолжает расти и спрос на услуги барберов. Так, за 2021 год популярность их услуг выросла на 11% по сравнению с годом ранее. Тренд на регулярный уход за прической, бородой и усами сохраняется не первый год, а рынок достаточно насыщен по количеству специалистов.

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