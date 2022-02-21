Резкое потепление: зима сделает сюрприз жителям Хабаровского края на этой неделе

В Хабаровском крае резко изменится погода на предстоящей неделе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае резко изменится погода на предстоящей неделе. После морозных выходных в регионе будет по-весеннему тепло. Особенно это почувствуется после 23 февраля.

Зима хоть и медленно, но постепенно отступает от Хабаровского края, передавая дела грядущей весне. Наиболее сильно это проявится в течение текущей недели. Температуры воздуха будут постепенно повышаться, а это значит, что можно позволить себе скинуть тяжелую шубу.

- До праздников еще будет немного прохладно: в пределах -18 -20 ночью, днем - до -8 -10 градусов. А вот после температуры начнут повышаться. Ночью до -9 -11 градусов, днем - до -5 -7 градусов. В отдельные дни возможно повышение дневных температур до трех градусов мороза, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Убирать теплые вещи на задворки антресолей специалисты не рекомендуют: капризная хабаровская погода может так же резко поменяться в обратную сторону. К тому же слухи о коварности весны ходят с незапамятных времен.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Есть вероятность выпадения небольшого снега к концу недели. Но в течение недели прогноз будет уточняться.