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Общество27 февраля 2022 22:00

«Деловая Россия» открывает «Школу милосердия» по уходу за лежачими больными в Хабаровске

Занятия будут идти три дня в неделю по два часа
Ульяна КОСКИНА
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Наталья Африканова, председатель медицинского комитета общественной организации «Деловая Россия», врач стоматолог, управляющий группой компаний «Тари»

Наталья Африканова, председатель медицинского комитета общественной организации «Деловая Россия», врач стоматолог, управляющий группой компаний «Тари»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

31 марта в Хабаровске «Деловая Россия» запускает социально-образовательный проект «Школа милосердия», цель которого обучить жителей навыкам ухода за лежачими больными. Кто принимает участие в разработке программы, почему так важно развивать это направление? Об этом говорили с председателем медицинского комитета общественной организации «Деловая Россия» Натальей Африкановой.

- Почему медицинский комитет задумал «Школу милосердия»? Это касается людей, который вдруг оказались в ситуации, когда кто-то из близких родственников стал нездоров и не может за собой ухаживать. И мы столкнулись с тем, что, к сожалению, в Хабаровском крае нет таких школ, в которых могут научить и показать, как правильно это делать. Есть, конечно, книжки, YouTube, но мне кажется, в этой ситуации важны практические навыки, которые лучше отработать на манекене, чем потом мучить своего родственника и отрабатывать навыки на нем.

Наталья Викторовна рассказала, что «Деловая Россия» планирует учить любого желающего и тех, кто уже попал в такую ситуацию. Также специалисты будут курировать учащихся.

- В первый момент у любящего человека возникает страх, паника и очень много ненужных движений, которые мешают и ему привести себя в порядок, и человеку, которому нужна помощь. Причем помощь здесь настолько широко специализированная - если человек после инсульта, то могут быть проблемы с глотанием, глазами, дыханием. Здесь настолько много специалистов нужно подключить в эту систему, что действительно сложно сделать, когда ты один. В «Школе милосердия» программа обучения благотворительная. Мы пока планируем, что занятия будут три дня в неделю по два часа. Это будут разные уроки, начиная с психологической помощи, потом замена пеленок, памперсов, санитарные мероприятия, как ухаживать за глазами, за телом в принципе.

Общество: ВОПРОС ДНЯ