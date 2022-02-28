«Деловая Россия» открывает «Школу милосердия» по уходу за лежачими больными в Хабаровске

Наталья Африканова, председатель медицинского комитета общественной организации «Деловая Россия», врач стоматолог, управляющий группой компаний «Тари» Фото: Сергей ПЯТКОВ

31 марта в Хабаровске «Деловая Россия» запускает социально-образовательный проект «Школа милосердия», цель которого обучить жителей навыкам ухода за лежачими больными. Кто принимает участие в разработке программы, почему так важно развивать это направление? Об этом говорили с председателем медицинского комитета общественной организации «Деловая Россия» Натальей Африкановой.

- Почему медицинский комитет задумал «Школу милосердия»? Это касается людей, который вдруг оказались в ситуации, когда кто-то из близких родственников стал нездоров и не может за собой ухаживать. И мы столкнулись с тем, что, к сожалению, в Хабаровском крае нет таких школ, в которых могут научить и показать, как правильно это делать. Есть, конечно, книжки, YouTube, но мне кажется, в этой ситуации важны практические навыки, которые лучше отработать на манекене, чем потом мучить своего родственника и отрабатывать навыки на нем.

Наталья Викторовна рассказала, что «Деловая Россия» планирует учить любого желающего и тех, кто уже попал в такую ситуацию. Также специалисты будут курировать учащихся.

- В первый момент у любящего человека возникает страх, паника и очень много ненужных движений, которые мешают и ему привести себя в порядок, и человеку, которому нужна помощь. Причем помощь здесь настолько широко специализированная - если человек после инсульта, то могут быть проблемы с глотанием, глазами, дыханием. Здесь настолько много специалистов нужно подключить в эту систему, что действительно сложно сделать, когда ты один. В «Школе милосердия» программа обучения благотворительная. Мы пока планируем, что занятия будут три дня в неделю по два часа. Это будут разные уроки, начиная с психологической помощи, потом замена пеленок, памперсов, санитарные мероприятия, как ухаживать за глазами, за телом в принципе.