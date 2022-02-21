Михаил Дегтярев: «Будем увеличивать валовый региональный продукт и престиж Хабаровского края»

Губернатор Хабаровского края активно работает в этом направлении Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края подводят экономическую статистику за прошлый год. И сразу хорошая новость - индекс промышленного производства в регионе показал рост на 7,3 процента. Это в два раза больше запланированного. В чем причина такого скачкообразного роста? Политические аналитики и экономисты считают - в стратегических устремлениях губернатора Дегтярева и его команды. Ведь еще до озвученных главой региона «ноябрьских тезисов» Михаил Дегтярев с самого начала работы в крае внедрял проекты, которые как раз и призваны увеличить валовый региональный продукт.

Например, в июле прошлого года Михаил Дегтярев встретился с представителями японской компании, которая в сотрудничестве с ОАО «РЖД» создает на базе Дорожной клинической больницы в Хабаровске центр превентивной медицины и диагностики.

- Частная медицина - тоже часть системы здравоохранения края. У нас она существенно отличается от других регионов в лучшую сторону. Уже сегодня Хабаровск смело можно называть медицинской столицей Дальнего Востока, Мы развиваем и государственную систему здравоохранения: на эти цели президент РФ выделяет нам большие средства по линии национальных проектов, и из краевого бюджета идут существенные вливания. Частное направление также рассматриваем. Здесь хороший пример взаимодействия Российских железных дорог и японского инвестора: на базе старого корпуса возводится новый диагностический центр, который в перспективе будет принимать в год до 600 тысяч человек. В том числе мы ждем медицинских туристов из-за рубежа. Это будет увеличивать валовый региональный продукт и престиж Хабаровского края, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В крае действует проект «Ускорение экономического роста». Он предполагает поступательное развитие ключевых отраслей, в том числе социальных: здравоохранение и промышленность. В регионе постоянно запускаются новые производства.

- Ускоренный подъем Дальнего Востока - задача, поставленная президентом России. Ключевые акценты программы развития региона смещены на формирование достойной и комфортной среды для жизни. Для этого нам потребуются крупные вложения в модернизацию социальной инфраструктуры, в объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания, в проекты городской среды.

Губернатор ставит задачу довести объем валового внутреннего продукта к 2026 году до 1,7 триллиона рублей. На эту же тему работают флагманские проекты, закрепленные в «Стратегии Хабаровского края». Мы видим комплексное решение. Так, в прошлом году решением инвестиционного совета при правительстве Хабаровского края были расширены границы ТОР «Хабаровск».