Павел Шестопалов: «Депутат – это коммуникатор» Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Павел Артурович, в чем, по-вашему, состоит основная функция депутата хабаровской городской думы при рассмотрении обращений и наказов граждан?

- Депутат в основном выступает в роли коммуникатора. Например, образовалась на территории моего избирательного округа несанкционированная свалка. Депутат собирает информацию, обращения жителей и передает все это в уполномоченные структурные подразделения администрации города. По сути, мы посредники между населением и властью.

- И часто такие свалки возникают?

- Регулярно. Каждый избирательный округ имеет свои особенности. Где-то масса многоэтажек, в другом месте вообще промзона. Мой округ №8 характеризуется наличием большого частного сектора. Это к тому же огромная территория. А частный сектор - это дороги, свалки, отсутствие коммуникаций, собаки, водоснабжение из колонок. То есть депутатская работа в таком округе должна вестись постоянно, ножками приходится вопросы решать. Делаю обходы, объезды, разговариваю с людьми, узнаю о волнующих их проблемах, стараюсь им помочь.

- Но ранг депутата хабаровской городской думы дает какие-то преференции?

- Разве что моральные. Поймите, городской депутат - это не какое-то там привилегированное существо. Это рабочая лошадка. Я знаю некоторых избранников, которые вообще на своем округе не ведут никакой работы. Считаю это неправильным. Тебя должны знать люди, ты всегда должен быть на связи. Людям куда идти? Система власти так устроена, что идти они должны только к депутату. Или к участковому, который тоже работает «на земле» и максимально близок к населению. Скажем, прорвало трубу во дворе. Человек должен знать своего депутата, сообщить ему о возникшей проблеме. А работа депутата - содействовать решению этой проблемы. Выезжаешь на место, фотографируешь эту трубу, снимки прикладываешь к обращению в районную управу и дальше по возможности контролируешь выполнение. Динамика работы примерно такая.

- С какими вопросами люди обращаются к своему депутату наиболее часто?

- Жилищно-коммунальное хозяйство и все, что с ним связано. Это традиционно максимально обширная и проблемная сфера. Не только электричество, канализация и свалки. Вот в этом году снег в Хабаровске долго не убирали. Это тоже ЖКХ. Или общедомовое хозяйство ненадлежащим образом содержится и используется. Все что угодно. Вторая беда - это, конечно, дороги. Особенно часто жители обращают внимание на междворовые проезды. Они даже на картах не всегда обозначены. И как бы никому не принадлежат. Депутат обращает внимание районной управы на такие факты. Часто успешно.

- Павел Артурович, с начала года одна из самых обсуждаемых на разных уровнях тем - бродячие собаки. На городской думе поднимается этот вопрос?

- Регулярно. Я уже подчеркивал, что животные без хозяев - это источник опасности. На моем округе с его частным сектором это сверхактуально. На заседаниях комитетов городской думы мы все это обсуждаем. Например, в конце января обсуждали возможность строительства приюта для безнадзорных животных. Нужно 2,4 миллиона рублей. Видите ли, это переданные государственные полномочия. То есть городской власти вменяется в обязанность отлавливать эти стаи собак. И в первую очередь это должно закрепляться финансово. Оно и закрепляется, но, к сожалению, недостаточно. На данный момент средств на отлов хватит примерно до середины текущего года.

- На повестке последнего заседания городской думы Хабаровска я видел пункт о передаче в муниципальную собственность какого-то компьютерного оборудования. О чем речь?

- Городская дума принимает активное участие в реализации на территории краевой столицы национальных проектов. В данном случае проекта «Образование». Депутаты приняли решение поддержать задачу формирования цифровой среды и передать на баланс муниципальных образовательных учреждений 196 ноутбуков и комплектующих. Это сильно поможет школам. Кстати, не только «Образование», мы поддерживаем культуру. Например, на том же заседании принято решение передать музыкальные инструменты на 500 тысяч рублей.