Пропавшего пса Мишу ищут всем Магаданом уже вторую неделю

Пропавший пес Миша. Фото предоставлено героем публикации.

Жителей Магадана переполошила история Миши - трехлетней белой пушистой самоедской лайки. Пес пропал 12 февраля, и с тех пор его ищут чуть ли не всем городом. Собака выпрыгнула в открытое окно, пока хозяева ходили на рынок. И с тех пор от Миши и след простыл. К делу подключились волонтеры, неравнодушные горожане и даже полиция. Но пока зацепок очень мало, а история поисков напоминает драматичный детектив, который разворачивается здесь и сейчас.

ПРОПАЛА СОБАКА

«Внимание! Потерялся самоед, кличка Миша, очень добрый. К сожалению, на момент потери был без ошейника! Потерялся 12 февраля на рынке «Фреш». Огромная просьба - если кто-то увидит, взять себе. Мы приедем в любое время дня и ночи. Или просим сообщить какую-нибудь информацию о месте нахождения! Миша очень любит машины, запрыгивает с удовольствием! Очень просим откликнуться неравнодушных людей. Это большое горе для нас! Он не собака, он друг и сын!» - такими объявлениями обклеены столбы по всему городу.

Такими объявлениями обклеен весь Магадан. Фото предоставлено героем публикации.

А также пост с просьбой о помощи моментально разлетелся по соцсетям.

«Люди, у меня нет сил даже на то, чтобы просто дышать. Я не знаю, как помочь себе и своему четвероногому другу» - указано в Instagram местного приюта для животных от лица хозяйки пропавшего пушистика.

ЗВОНОК ОТ НЕЗНАКОМКИ

История стала еще более драматичной, после того как спустя пять дней после пропажи Миши хозяевам позвонила некая девушка, которая призналась в том, что она случайно сбила белоснежного пса, когда тот перебегал дорогу. Эта информация подтвердилась по камерам наблюдения. Причем девушка позвонила только после того, как увидела пост в соцсетях. Опасаясь общественного резонанса, решила сама во всем признаться. До этого она не собиралась ничего предпринимать.

Обсуждение в соцсетях. Фото предоставлено героем публикации.

- Она очень извинялась, говорила, что хотела к себе в машину забрать, но пес не дался и убежал во дворы. Претензий к девушке у нас нет. Но если бы она позвонила сразу, то наши поиски бы пошли в правильном направлении. Это единственная достоверная информация о нашем любимце. Дальше след собаки теряется. Кто-то говорит, что видел его с каким-то мальчиком, другие утверждают совсем иное. Мы уже обыскали весь город вдоль и поперек, но не успокоимся, пока не увидим Мишу снова. Это для нас не собака, а ребенок, член семьи. Мы продолжаем искать и надеяться на лучшее, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Клименко, хозяйка пса Миши.

БОЛЬШОЙ КУШ В НАГРАДУ

Общественное внимание горожан приковано к этому случаю потому, что хозяева предлагают щедрое вознаграждение за найденного пса. Сначала сумма равнялась 50 тысячам, а затем выросла вдвое - до 100 тысяч рублей. Желающих заполучить такие деньги немало, но пока поиски не увенчались успехом.

Пес очень пушистый и дружелюбный. Фото предоставлено героем публикации.

- Миша очень добрый, но может опасаться людей и не подходить к ним, пока его не позовут по кличке. Он не знает улиц, наивный балбес выпрыгнул. Мы тоже виноваты - оставили окошко приоткрытым - может, не заметили этого. Просто верните нам ребенка, что хотите, берите. Я даже почку свою готова отдать и руки расцеловать.

Кроме того, хозяева гарантируют конфиденциальность тем, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении любимого питомца, так как история уже обросла слухами и догадками. Обращаться просят незамедлительно, так как каждая секунда дорога.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ

Возможно, собаку кто-то уже нашел и специально удерживает у себя ради большей наживы или какой-то иной цели. В любом случае хозяева не спешат отчаиваться и готовы на все, чтобы снова увидеть пушистого члена семьи.

- Буквально на днях заходили в один из подъездов, где Мишу предположительно могли видеть и удерживать. Там мы наткнулись на парня, который уже хотел с нами поругаться - мол, что мы здесь забыли? Когда он узнал, что мы хозяева, то успокоился. Оказалось, что парень тоже участвовал в поисках - ходил по квартирам и спрашивал о нашем мальчике. Затем мы разделились по районам. Город очень компактный, почти все друг друга знают. За день пятью машинами его можно объездить.

Объявление в соцсетях. Фото: скриншот паблика в Instagram @mgdn.priut

Поиски Миши продолжаются в круглосуточном режиме не только на улицах, но и в округе. Они не прекратятся, пока собаку не найдут. О плохом думать никто не хочет, но даже при самом худшем исходе Миша должен вернуться в родной дом.

К слову, о Мише трубят не только местные СМИ и пользователи в соцсетях. Хозяева самоедской собаки обратились даже на «НТВ» и «Первый канал».

Уважаемые читатели «Комсомолки»! Если вы живете в Магадане и хотите помочь Елене и ее близким вновь обрести любимого пса, то можете обращаться по телефонам: 8 924 850-33-54, 8 924 851-73-30 и 8 924 691-81-00.