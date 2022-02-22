Во время прямой линии Михаилу Дегтяреву задали свыше ста вопросов с четырех площадок

Михаил Дегтярев провел «Прямую линию» для граждан Фото: скриншот с прямой трасляции

В социальных сетях прошел прямой эфир губернатора с вопросами жителей Хабаровского края. Он стал первым в наступившем году. Любой желающий мог задать Михаилу Дегтяреву интересующий вопрос. Жители подняли ряд важных социальных проблем, затрагивающих разные ситуации. Трансляция длилась ровно один час.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

О чем спрашивали Михаила Дегтярева? Например, о вероятном закрытии минимум на месяц сверхважного участка дороги «улица П. Л. Морозова - улица Пионерская». Это событие анонсировалось еще в начале зимы и едва не вызвало панику. В Индустриальном районе проживает около трети населения города, а Пионерская - самый удобный и популярный путь в центр. Михаил Дегтярев сообщил приятную новость.

- Да, изначально предполагалось, что дорогу на Павла Морозова придется на какое-то время полностью перекрыть для движения транспорта. Теперь стало ясно: необходимости в этом нет. На данный момент подрядчик прокладывает коллектор методом микротоннелирования. Это дает возможность вести основные работы под землей. А все, что на поверхности, остается целым: газоны, тротуары, дорожное полотно. Закончить прокладку нового коллектора и запустить его планируется в середине апреля. После чего дорожные потоки по улице Краснореченской будут разгружены, и ситуация стабилизируется, - пояснил губернатор.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ

Помимо хабаровчан, вопросы задавали и жители районов края. Так, пользователи соцсетей из села Найхин Нанайского района поинтересовались, когда в поселке будет введена в эксплуатацию новая школа. Установленные сроки упущены.

Глава региона объяснил, что незапланированное продление этого социального проекта произошло из-за резкого удорожания стройматериалов. Однако благодаря дополнительным средствам готовность образовательного учреждения, рассчитанного на 300 мест, уже составляет 95%. В учебном заведении завершаются внутренние отделочные работы. Поэтому 1 сентября этого года школа обязательно откроет свои двери для учеников.

Шли вопросы не только об объектах, но и о людях. Так молодой человек спросил, возможно ли в крае провести молодежный кадровый конкурс наподобие «Лидеров России».

- Хорошее предложение, прямо сейчас даю поручение комитету по делам молодежи проработать этот вопрос. Главное, чтобы по итогам конкурса победители смогли трудоустроиться в правительство и крупные предприятия Хабаровского края. А если вас интересует именно госслужба, то уже сейчас есть возможность зарегистрироваться на кадровую программу госслужащих «Муравьев-Амурский 2030», которую проводит Министерство развития Дальнего Востока и Арктики.

ИТОГИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

В целом в ходе прямого эфира глава региона наглядно продемонстрировал свою глубокую погруженность в хозяйственные вопросы края. Буквально на лету губернатор давал конкретные ответы на волнующие жителей вопросы, называя точные сроки и обозначая текущие этапы выполнения работ по многим объектам. Без бумажки, без подсказок, на одном личном знании самых разных проблем. С присущей ему личной откровенностью. Даже когда его спросили, появится ли банкомат в селе Горин, Дегтярев ответил, что поговорит с банкирами, а также рассказал историю про картину, которую ему подарила девушка из этого поселка, и которую он хранит у себя дома и смотрит на нее, когда возвращается с работы.

В целом за время онлайн-трансляции губернатору задали свыше ста вопросов с четырех площадок. Те, что не прозвучали во время прямого эфира, будут отработаны в ближайшие две недели.

Михаил Дегтярев продолжил хорошо зарекомендовавшую себя практику. Прямо по ходу эфира он дает поручения местным и региональным властям, ставит задачи на контроль, получает обратную связь. Это позволяет решать проблемы, с которыми к нему обратились люди, максимально оперативно.

Онлайн-трансляция одновременно велась на четырех площадках: в аккаунтах главы региона и краевого правительства в «Инстаграме» и на официальных личных страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».