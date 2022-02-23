В Хабаровском крае празднуют 23 февраля. Фото: Телеграм/Пулемет Дегтярева

Жители Хабаровского края отмечают День защитника Отечества. Утро 23 февраля началось с поздравлений от главы региона Михаила Дегтярева, который принял участие в торжественной церемонии. Она прошла в Хабаровске на площади Славы.

— Считается, что 23 февраля – это исключительно мужской праздник. Но в Российской Армии служит и немало женщин. Они стойко и с достоинством несут ратную службу. Сегодня по праву и их день. Желаю в этот день крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в служении Родине! Веры, надежды и любви!

В рамках праздничной программы в крае пройдет акция «Подарок солдату», ставшая уже традиционной. Школьники передадут юношам, проходящим военную службу, специальные презенты: сладкие подарки, канцтовары, памятные письма и открытки, а также предметы личной гигиены.

Вечером в Хабаровском музыкальном театре покажут героическо-лирическую музыкальную комедию «Небесный тихоход». Постановка приурочена к празднику, начало состоится в 18:00.

Для интровертов также предусмотрен шанс поучаствовать в общем праздновании дистанционно. В социальных сетях уже стартовал флешмоб «День героев». Каждый желающий может присоединиться. Для этого нужно опубликовать в своих аккаунтах и сообществе «Большая перемена» фото или видео поздравления, не забыв написать хештеги: #ДеньГероев, #БольшаяПеремена, #23февраля.

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