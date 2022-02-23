«Вода ручьем стекает на улицу»: в Хабаровске затопило многоэтажку на Гоголя Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Хабаровске произошел крупный потоп по адресу Гоголя, 27. Утром 23 февраля там водой залило несколько этажей. Холодная вода мощным потоком стекала по стенам и потолку, разрушая его и выливаясь на улицу. Досталось и редакции «Комсомолки» — из офиса пришлось в срочном порядке эвакуировать технику.

— Примерно в 11:20 начало заливать по коридорам. Спустились на первый этаж, а там уже ручьи бегут по двери, все на улицу стекает. Все этажи залиты, воняет ужасно канализационной водой. Недавно приехали слесари, чтобы перекрыть воду, — рассказала корреспондент «КП» Марина Гончаренко.

Что послужило причиной столь сильного потопа, будут выяснять специалисты.

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