Михаил Дегтярев рассказал о развитии судостроения в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев продолжает последовательно решать задачу по развитию предприятий Хабаровского края. Одним из основных аспектов является увеличение гособоронзаказа. В 2021 году уже удалось добиться положительных результатов на заводах в Комсомольске. На данный момент ведется работа на Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ). Чтобы обсудить перспективы развития, губернатор лично встретился с врио генерального директора предприятия и обсудил дальнейшие планы.

Сейчас на заводе ведется сборка сразу трех судов: двух краболовов для Магаданской области и земснаряда для Нижегородской. Это гражданские заказы, и ХЗС нуждается в большей загрузке мощностей. Для этого руководство завода предложило Министерству обороны России заключить договор на строительство десантных катеров на воздушной подушке «Мурена». Губернатор края поддержал инициативу и в ближайшее время окажет содействие для ее выполнения.

- Предложение реалистичное и своевременное: заводу нужна загрузка. Регион только выиграет, если гособоронзаказы вернутся на Хабаровский судостроительный завод. Уверен, что персонал с этой задачей справится, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор подчеркнул, что это предложение сможет дать толчок развитию судостроения в регионе и обеспечить предприятие стабильной работой до 2027 года. Такая помощь местным предприятиям показывает, как работа Михаила Дегтярева благотворно влияет на развитие промышленности в крае. В прошлом году губернатору удалось решить во взаимодействии с Москвой ряд серьезных задач в этом направлении. В частности, удалось обеспечить оборонные предприятия федеральными заказами. Эта мера привела к спасению заводов от остановки производства. В этом году работа ведется еще более усердно: все возникающие проблемы решаются Михаилом Дегтяревым оперативно и своевременно. Он лично договаривается с федеральными ведомствами и контролирует выполнение задач.

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