«Не надену парик, даже став Голлумом»: 25-летняя блогерша из Хабаровска облысела после ковида

Девушка всегда гордилась своими длинными ухоженными волосами Фото: предоставлено героем публикации

Данилиной Яне 25 лет, она живет в Хабаровске и работает психологом. Девушка всегда гордилась своими густыми волосами, из которых она заплетала красивую русскую косу до пояса. С ней Яна сроднилась - процесс плетения был ежедневным ритуалом. Так продолжалось до тех пор, пока Яна не заболела коронавирусом. Болезнь буквально разделила ее жизнь на «до» и «после». А также у девушки появилось восемь тысяч подписчиков в Instagram. А все из-за того, что Яна начала терять свои любимые волосы.

Копна шелковистых волос радовала глаз Фото: предоставлено героем публикации

БЫЛ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ, НО КОВИД «СОЖРАЛ» ВСЕ ВИТАМИНЫ

По словам блогерши, у нее всегда был стойкий иммунитет, много лет Яна ничем не болела. Девушка постоянно принимала витамины D и С, магний - хорошо следила за своим здоровьем. Но под конец 2021 года, в октябре, Яну все же свалила «чума 21 века» - коронавирус. Затем в течение двух месяцев она перенесла пневмонию и несколько различных видов лечения: от натуропатии и БАДов до трех видов антибиотиков. Целых полторы недели у Яны держалась высокая температура - 39 градусов. Выздоровела девушка лишь в декабре. Но без неприятных последствий не обошлось.

- После выздоровления я отправилась на новогодние каникулы к бабушке в деревню. И прямо на Рождество ко мне пришло то, чего я не ждала: выпадение волос. Оно началось 7 января. Ковид сожрал все витамины, по-другому не скажешь. У меня все показатели были в дефицитах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Яна Данилина.

Так стала выглядеть голова после перенесенной болезни Фото: предоставлено героем публикации

Но причем здесь коронавирус и выпадение волос? Дело в том, что ковид влияет на сосуды - они сужаются, в том числе и в коже головы, и волосы перестают получать питание. Также вирус «съедает» все витамины. В том числе железо, а оно очень важно для здоровья волос. А третья причина - высокая температура на протяжении долгого времени.

- У меня после ковида наступила анемия. Организм в таком случае переключился на более важные органы, чтобы сохранить их. Волосы ему не нужны, мертвые луковицы просто выпадают. Кроме того, свою роль сыграла и высокая температура. Для того чтобы организм начал избавляться от волос, достаточно трех дней высокой температуры, а у меня жар держался намного дольше.

ВЫПАДЕНИЕ БЫЛО РЕАКТИВНЫМ

Сначала волос выпадал небольшими прядями, далее Яна с ужасом вычесывала по пять-шесть больших клубков волос за раз.

- Выпадение волос было реактивным: остановить его не удалось ни стрижкой, ни витаминами, ни специальными средствами. Когда с начала выпадения прошло две недели - я потеряла 60% волос до залысин. Они возникли не сразу - сначала я просто собирала свои волосы и надеялась, что это прекратится. Сейчас, спустя полтора месяца, я практически облысела! Я тяжело переживаю смерть своих волос: ощущение, будто лишилась третьей ноги. Да, я могу без них прожить. Но коса была для меня сильной опорой.

Волосы начали выпадать буквально комьями Фото: предоставлено героем публикации

Девушка взяла себя в руки и сразу обратилась к трихологу. В клинике Яна сдала минимум 20 пробирок крови для анализов. По итогу врач диагностировал диффузное выпадение волос после перенесенного COVID-19 и подобрал лечение, во время которого выпадение замедлилось, но не прекратилось. Врач успокоил девушку, сообщив, что полного облысения не будет, но выпадут волосы очень сильно.

Лечение включало в себя: массаж головы, использование специальных масок и шампуней, PRP-терапию (уколы в голову, основанные на плазме). Ее девушке быстро пришлось прекратить из-за выявленной анемии. Также Яна принимала никотиновую кислоту и пикамилон для расширения сосудов.

- Мне помогает восполнение дефицитов, выявленных по анализам. Для чего я пью очень много витаминов. Также есть эффект от маски, шампуня и сыворотки. На полное восстановление нужен год, и еще полгода понадобится на то, чтобы появились здоровые волосы. Хоть каких-то ощутимых результатов я ожидаю к июню. Но этого все равно будет недостаточно, чтобы чувствовать себя нормально. Думаю, что только к началу следующего года буду ощущать себя комфортно, когда уже больше волос отрастет.

Густая коса - одна из любимых причесок героини Фото: предоставлено героем публикации

INSTAGRAM В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ

Помимо медикаментозного лечения, необходима была психологическая поддержка. В этом Яне помогло то, что она сама психолог и еженедельно посещает специалиста. А также, как ни странно, свою роль сыграл Instagram.

До истории с облысением у Яны было 350 подписчиков, а за период с 10 января по 24 февраля 2022 года их количество выросло до 9 200. В основном это девушки, которые писали, что у них также выпадали волосы после ковида, либо после вакцины. Мужчины с такой проблемой к Яне не обращались.

- Я каждый день получаю колоссальную поддержку: минимум 100 новых сообщений и каждое наполнено слезами горести по своим волосам и ответными пожеланиями здоровья моим. Все началась после того, как я решилась рассказать о своей проблеме открыто. В трех рилсах я подробно описала динамику выпадения и свое эмоциональное состояние. Рилсы набрали миллионы просмотров, а блог вырос до 9 тысяч человек за считанные дни.

Блог Яны в основном просматривали подписчики из Москвы и Запада России, оттуда и шел трафик. Возраст аудитории Яны – девушки от 17 и старше. Всего про выпадение волос пришли истории от минимум трех тысяч подписчиков. Из Хабаровска пришло мало – около 50. Также писало много мам, чьи дети дошкольного и школьного возраста столкнулись с такой же проблемой.

Опыт выпадения волос Яна рассматривает как опыт переживания смерти части себя. Это может быть очень тяжелым испытанием. Тем, кто тоже столкнулся с такой проблемой, Яна сразу советует обращаться к трихологу и психологу.

- Мне изначально легче, потому что я сама психолог и каждую неделю хожу на личную терапию. Это происходило еще до всей этой истории с волосами, мой психологический фундамент давно сформировался. У меня не было сильного депрессивного состояния. Тревожность и апатия держались где-то полмесяца. Потом мне стало совсем легко, потому что я поняла, что это массовая история - я такая не одна.

Девушка вдохновила тысячи людей Фото: предоставлено героем публикации

Большинство девушек писали о том, что перенесли первичное выпадение волос после ковида, а повторное случилось после прививки. Из-за чего у многих из них было диагностировано депрессивное расстройство. Эти истории разнятся по времени – некоторые столкнулись с этим еще в начале прошлого года и до сих пор борются с депрессией.

- После всего, что я узнала от моих подписчиков и пережила лично, я убедилась в том, что ковид и вакцинация от него еще до конца не изучены. Особенного лечения выпадения волос нет - оно проходит по обычным протоколам. Большое счастье, если все помогает, и ситуация не доходит до облысения!

ПОСЛЕ ВЫПАДЕНИЯ - СЖЕЧЬ!

На данный момент волосы у Яны продолжают выпадать в большом количестве - в 3-4 раза больше нормы, ранее было в 10 раз больше нормы. Поэтому девушке удобнее собирать их в пакеты, чем смывать в унитаз или выбрасывать. Потом она планирует их сжечь.

Дома хабаровчанка хранит пакет с выпавшими волосами Фото: предоставлено героем публикации

Яна работает удаленно, на улицу выходит из дома очень редко – в основном в спортзал, где девушка принимает участие в групповых занятиях танцами для женщин. В таком коллективе она чувствует себя комфортно, все относятся с пониманием и сочувствием.

- Если бы я была в мужском коллективе, как у нас в офисе, то конечно, ко мне были бы постоянные неудобные вопросы. Как-то женщины подобрее. Не в плане того, что я считаю мужчин злыми. Просто они не всегда могут понять, что это такое – лишиться большой косы. Многие девушки пишут о том, что мужья пытаются их поддержать, но говорят в основном такие обесценивающие фразы как: «волосы они не зубы – отрастут» и прочее.

Чтобы скрыть залысины, многие подписчики Яны носят специальные накладки и парики, но хабаровчанка не готова пойти на такое.

- Носить парик для меня еще более психологически сложно, чем ходить без него. Даже если я стану похожа на Голлума из «Властелина колец», то все равно не буду носить парики. Для меня это сложно. Я могу примириться со своей болезнью и облысением, но скрывать и приукрашивать себя - уже слишком. Мне легче говорить правду, даже если она тяжелая, и показывать ее.

Она мечтает когда-нибудь снова отрастить прежнюю длину Фото: предоставлено героем публикации

Яна считает, что есть две крайности - либо скрывать свои недостатки, либо постричься налысо. Но сама она выбрала для себя оставаться посередине и ухаживать за тем, что сохранилось.

Яна поддерживает девушек, которые обращаются к ней в блоге, цитатой из книги любимого психотерапевта: «Иметь просто смысл жить для жизни может быть недостаточно, нужно также иметь смысл страдать, смысл испытывать нужду и смысл переживать смерть».