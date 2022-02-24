Михаил Дегтярев: «Нас объединяет любовь» Фото: Максим МОЛОТОВ

Есть такие даты, которые пропускать нельзя. Их немного в году, но все они - своеобразные точки отсчета. Они навсегда сохраняются в памяти будущих поколений. Одна из них - День защитника Отечества. 23 февраля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и высшее командование Восточного военного округа возложили цветы к мемориалу Вечного огня на площади Славы краевой столицы - настоящему символу боевых и трудовых подвигов жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло на площади Славы Фото: Максим МОЛОТОВ

- Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и честно служит России, следуя великому примеру своих отцов, дедов и прадедов. Мы помним и гордимся боевыми подвигами воинов-дальневосточников, защищавших свое Отечество. С большим почетом и уважением относимся к ветеранам военной службы и участникам боевых действий, рисковавшим жизнью в горячих точках, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона также отметил, что исторические и современные события наглядно демонстрируют, как важно для любого государства иметь боеспособные и хорошо оснащенные армию и флот.

- На расширенном заседании коллегии Минобороны России президент России - Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности России уделяется особое внимание, продолжается работа по их масштабной модернизации. В том числе и на территории нашего региона.

Торжественная церемония состоялась 23 февраля Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровский край - это оборонно-промышленный центр Дальневосточного федерального округа с огромным потенциалом для производства, ремонта и обслуживания современной военной техники. Для оснащения ВКС России на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе выпускаются самолеты Су-57 и Су-35С. А Амурский судостроительный завод является базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. В регионе также успешно работают единственные на Дальнем Востоке Амурский патронный завод «Вымпел» и Хабаровский радиотехнический завод, который специализируется на капремонте и сервисном обслуживании вооружения и военной техники противовоздушной обороны.

В тревожные наши времена Михаил Дегтярев апеллирует к самому мирному из чувств - любви.

- Ведь любовь к России и к Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет.