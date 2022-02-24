«Каждая женщина может выглядеть лучше меня»: фитнес-бабушка из ЕАО с соблазнительной фигурой покоряет соцсети и модные журналы

В 56 лет трижды бабушка выглядит настолько шикарно, что позавидуют многие 20-летние девушки Фото: Из личного архива героя публикации

Кто сказал, что с возрастом женщина теряет свою былую красоту? Коренная биробиджанка Наталья Шлеменкова в корне не согласна с этим мнением и в пух и прах разносит мифы о возрасте и привлекательности. В 56 лет трижды бабушка выглядит настолько шикарно, что позавидуют многие 20-летние девушки.

«ХОТЕЛА ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТПУСКУ»

Смотря на соцсети Натальи Шлеменковой, никогда не скажешь, что ей 56 лет. На фото обворожительная блондинка с шикарной подтянутой фигурой, на которой, кажется, нет ни грамма лишнего. Вот Наталья на морском побережье в ярком купальнике, вот - в сексуальном нижнем белье. Под постами десятки восторженных комментариев и просьбы: «Научите так же».

Еще один секрет биробиджанки - это внутренняя гармония и радость жизни Фото: Из личного архива героя публикации

А ведь еще около девяти лет назад Наталья была среднестатистической мамой двоих детей и бабушкой троих внуков. Спортом никаким не занималась, но от лишнего веса не страдала. Даже физкультуру в юности не любила. Все изменила поездка в Таиланд в 2014 году. Тогда Наталья решила пойти в тренажерный зал, чтобы немного подтянуть фигуру к пляжному отдыху.

- Мне было 47 лет, начались женские возрастные изменения, а рядом с домом как раз открылся тренажерный зал. Сначала я ходила мимо, потом зашла посмотреть и за два месяца до отпуска решила сходить на занятия. В октябре 2014 года я пошла в зал и остаюсь там по сей день. Сначала тренировалась три раза в неделю, все изучала сама, много смотрела и читала, постепенно втянулась. Через три года поняла, что хочется помогать другим обретать фигуру мечты, поэтому выучилась на тренера, - рассказала «КП» Наталья Шлеменкова.

Рассказал о Наталье известный во всем мире Cosmopolitan Фото: Из личного архива героя публикации

ЭТО НОРМА

Своим примером Наталья вдохновляет и доказывает: возможно все. Каждый день спорт, правильное питание, раз в полгода косметолог, который поможет привести в порядок кожу, макияж, прическа. Биробиджанка признается: пластики на ее лице нет, единственная вынужденная операция на теле - маммопластика.

- Эта необходимость возникла после 50 лет после того, как произошли возрастные изменения, и моя грудь четвертого размера стала походить на нечто непривлекательное. К тому же у меня были три операции по поводу мастопатии. Поэтому грудь нужно было привести в красивую женственную форму, и я это сделала, - поделилась Наталья.

Смотря на соцсети Натальи Шлеменковой, никогда не скажешь, что ей 56 лет Фото: Из личного архива героя публикации

Еще один секрет биробиджанки - это внутренняя гармония и радость жизни. Наталья - счастливая мама двоих взрослых детей и бабушка троих внуков, с которыми любит проводить свободное время. Но выкроить часок удается нечасто, женщина нашла себя в любимом деле - работает в тренажерном зале и, как и мечтала, помогает обретать дамам себя.

- Это не молодость. Это нормальное возрастное состояние 56-летней современной, ухоженной и активной женщины, которая занимается собой и любимым делом. Любая так должна выглядеть в моем возрасте. Даже лучше! - считает Наталья Шлеменкова.

Около 9 лет назад Наталья была среднестатистической мамой двоих детей и бабушкой троих внуков Фото: Из личного архива героя публикации

ПОКЛОННИКИ

В соцсетях биробиджанка планомерно набирала популярность. Сейчас за жизнью активной женщины следят больше 24 тысяч подписчиков, а фотографии попадают на страницы модных журналов. Один из последних, кто рассказал о Наталье - известный во всем мире Cosmopolitan. Причем биробиджанка даже не знает, как ее фото попали на страницы издания.

Вниманием Наталья не обделена и со стороны мужчин. Она признается: «Воздыхатели пишут каждый день, но не цепляют». Женщина избирательно подходит к выбору мужчины, и пока тот самый не встретился на ее пути.

Вниманием Наталья не обделена и со стороны мужчин Фото: Из личного архива героя публикации

- Как-то на сайте знакомств я начала общаться с мужчиной. Видно, что серьезный. Первое сообщение от него: «Покажи свои фото». Я сказала, что в анкете их много. Он говорит: «Нет, это фейк, ты свои покажи». Я опешила. Меня это так обидело, и я ответила - вы мне не доверяете в начале нашего знакомства, а доказывать я никому ничего не собираюсь. Больше мы не общались, - со смехом вспоминает Наталья.

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ

- Я не хочу стареть! Хочу продолжать жить активно, выглядеть достойно! Сейчас для этого много возможностей. Нас держат лень и страхи, которые на самом деле можно и нужно побороть. Когда я увидела первые результаты, оказалось, что мышцы в моем возрасте работают как надо. Фигура и внешность в целом остаются прежними, если вести активный возраст жизни, - рассказала биробиджанка.

Сейчас за жизнью активной женщины следят больше 24 тысяч подписчиков Фото: Из личного архива героя публикации

Специально для читателей «КП» Наталья Шлеменкова поделилась своими золотыми правилами жизни. Пользуйтесь и вдохновляйтесь:

- заниматься своей фигурой, выполнять те физические упражнения, которые вам по душе. Рекомендую зал: он эффективнее всего помогает поддерживать красоту тела.

- скорректировать питание, избавиться от высококалорийных, жирных и сладких продуктов. Немножко, конечно, можно, но главное - придерживаться своей нормы калорий в день.

- посещать косметолога хотя бы раз в полгода. Вы расскажете ему о своих проблемах, а специалист даст вам рекомендации. Нужно поддерживать красоту не только тела, но и лица.

- путешествовать, открывать свои границы, смотреть мир, набираться эмоций, радоваться жизни.

- любить свою семью. Как бы ни банально это звучало, но ты счастлив, когда здоровы и счастливы твои самые родные и близкие люди.

Когда все гармонично: тело, лицо, сознание, семья, тогда женщина будет выглядеть шикарно и открыто. Тогда к ней потянутся люди, а жизнь станет полной.