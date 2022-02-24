Масленица 2022 в Хабаровске: горожане шумно встретят весну Фото: Антон ЗАБИРОВ

Масленица - перед Великим постом. Праздничной считается вся неделя до него. Суть Масленицы - проводы зимы и встреча весны, предвестницы тепла и обновления природы.

Масленица 2022: какого числа?

Масленица в 2022 году начнется с 28 февраля. В сценарий Масленицы для хабаровчан в этом году вошли народные гуляния, конкурсы, экскурсии, концерты и, конечно же, дегустация вкусных блинчиков.

Программа мероприятий

Главные торжества в Хабаровске запланированы на 6 марта.

В центре города пройдут гуляния возле речного вокзала. Официальный старт программы в 13:00, однако тем, кто придет чуточку раньше, скучать тоже не придется.

Неподалеку, на улице Ленина, с полудня пройдут гуляния, организованные комитетом по управлению Кировским районом.

В Железнодорожном районе местная администрация тоже подготовила праздник. Проводы русской зимы в 12:00 пройдут в сквере возле ДК поселка имени Горького на улице Жуковского, 4. В программе концертная программа и бесплатное угощение солдатской кашей и горячим чаем.

От сжигания чучела в Краснофлотском районе в этот раз решили отказаться из соображений безопасности. Поэтому вместо него будет сделана фигура из воздушных шариков. Ее отпустят в небо.

6 марта в рамках фестиваля народной музыки «На амурских просторах» также пройдет концерт для всей семьи «Проводы Масленицы с симфоническим оркестром». Юные слушатели и их родители узнают истории празднования Масленицы, споют масленичные песни вместе с артистами, сыграют в масленичные игры, проводят Масленицу музыкой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.