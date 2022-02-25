Аэродизайнер, выгульщик и замначальника флота: топ редких вакансий в Хабаровске и сколько за них платят

Некоторые вакансии звучат вполне привычно, другие рассчитаны на «штучные» кадры Фото: Валентина ВАГАНОВА

Хабаровские компании находятся в поиске редких специалистов. Некоторые вакансии звучат вполне привычно, другие рассчитаны на «штучные» кадры. Топ редких вакансий за февраль подготовила для «КП» - Хабаровск» платформа «Авито Работа».

ТЕХНАРИ НУЖНЫ ВСЕГДА

Спрос на технических специалистов никуда не исчез. В топ попала вакансия инженера по строительству станций сотовой связи. Зарплата - 60 000 рублей, обязанности - вести объекты, контролировать сроки работ, встречаться с заказчиками и так далее. Компании нужен человек с образованием в сфере промышленного и гражданского строительства, а также с опытом по возведению базовых станций сотовой связи. Работа офисная, график 5/2, периодически короткие командировки.

В Комсомольске требуется заместитель начальника флота. Компания рассмотрит кандидатов с высшим образованием и дипломом инженера-механика, со знанием судовых систем, механизмов и общего устройства судов, с руководящим опытом и умением работать с людьми. Зарплату обещают в 60 000 рублей.

Еще одна редкая вакансия - взрывник. Соискателю необходим опыт не менее года и соответствующее свидетельство на производство взрывных работ. Взрывнику предлагают зарплату от 60 000 рублей и вахтовый график. Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности - одно из основных условий его деятельности.

Люди, знающие иностранные языки, чаще всего имеют преимущество при приеме на работу. Так, в онлайн-проект требуется методист по математике, свободно владеющий английским на уровне В2 и выше. Занятость частично удаленная, поэтому вакансию можно рассмотреть как подработку. Час труда методиста стоит 300 рублей, но вопрос обсуждаем. Для начала необходимо выполнить тестовое задание.

ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ

В одном из салонов Хабаровска с радостью примут на работу грумера с опытом профессионального ухода за домашними животными. От кандидата ждут портфолио и готовы предоставить ему рабочее место с необходимыми инструментами и косметикой для питомцев. Оплата труда сдельная, в среднем составит от 30 000 до 60 000 рублей в месяц.

Любителям животных приглянется еще одна вакансия - выгульщик. Она подойдет для людей без опыта, главное - понимать питомцев и быть совершеннолетним. Выгульщик приезжает к клиенту, забирает собаку у хозяев и гуляет с ней от 30 минут до часа. Сотруднику выдадут рюкзак со снаряжением и проведут обучение. За час выгульщику обещают 300 рублей.

СОМЕЛЬЕ И ШВЕЙЦАР

Хабаровск хоть и не относится к винодельческим регионам, но уважает хорошие благородные напитки. Одной из профильных компаний города требуется сомелье. Он будет составлять винную карту, поддерживать запас вин, помогать покупателям с выбором напитка. За знания сомелье обещают зарплату от 50 000 до 70 000 рублей, обучение в Хабаровске и Москве, премии и другие приятные бонусы.

Клининговая компания ищет в свою команду прачечника для работы в Верхнебуреинском районе. В названии вакансии есть что-то из старины, когда парикмахеров называли цирюльники. Прачечник будет один раз в неделю стирать и гладить около 10 килограммов постельного белья. Зарплата 60 рублей за килограмм веса.

Отель в центре Хабаровска наймет швейцара. Он будет встречать гостей на входе и на парковке, помогать им с багажом, открывать и закрывать двери, поддерживать порядок в тамбуре и холле. График работы: 2/2 с 8:00 до 20:00. Услуги швейцара обещают оплачивать в 24 000 рублей в месяц плюс бесплатные обеды.

«Штучный» специалист, который требуется хабаровской компании, - аэродизайнер. Он занимается оформлением различных пространств и мероприятий воздушными шарами. Сотруднику будут платить 30-40 тысяч рублей в зависимости от количества выполненных заказов. Для аэродизайнера организуют корпоративное обучение, а в офисе предоставят возможность перекусить во время рабочего дня.

СОВЕТ

- Эксперты советуют жителям Хабаровского края при поиске работы быть внимательными, чтобы выбрать надежного и добросовестного работодателя. Нужно изучать отзывы на предприятие, сравнивать уровень зарплат и описание обязанностей на похожих должностях, а при подборе вакансий обращать внимание на аккаунты со значком «Компания проверена». Отметка означает, что организация действует больше полугода, исправно платит налоги, не находится в стадии ликвидации, - рассказали эксперты «Авито».