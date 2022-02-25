Первый «плюс» и снег: погода обрадует жителей Хабаровского края на предстоящих выходных

Теплая погода еще на несколько дней задержится в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теплая погода еще на несколько дней задержится в Хабаровском крае. Предстоящие выходные (26 и 27 февраля) обещают быть мягкими в температурном плане, но ветреными. Местами регион окажется во власти циклона, который принесет с собой снег.

ОБСТАНОВКА ПО КРАЮ

В субботу в Хабаровском крае ожидается небольшой снег. Ветер западный и юго-западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Из-за него комфортные температуры будут ощущаться ниже.

Ночью столбики термометров на юге будут показывать -8 -13 градусов, на остальной территории региона - до -13 -20 градусов, а в горах - 28 градусов мороза. Днем температура воздуха на большей части края будет в пределах -3 -10 градусов. Повезет южным районам - здесь воздух прогреется до -4 +1 градуса.

В воскресенье юг региона освободится от влияния циклона - здесь существенных осадков синоптики не ожидают. Небольшой снег сохранится в центральных и северных районах. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температуры воздуха хоть не резко, но пойдут вниз. Ночью на большей части региона -16 -23 градуса, на юге - до -12 -17 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 -12 градусов.

ХАБАРОВСК

В Хабаровске 26 февраля без существенных осадков, однако существует вероятность небольшого снега. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью температура будет в пределах -9 -11 градусов, днем - от -3 до -5 градусов.

В воскресенье холоднее. Ночью столбики термометров покажут -14 -16 градусов. Днем ожидается -6 -8 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду.

- О наступлении весны говорить пока рано, это потепление кратковременное. Температура воздуха на выходных будет выше нормы на два-три градуса. На следующей неделе снова возвращаемся в холода: днем будет -7 -10 градусов, ночью до -16 -17 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

В начале марта Хабаровский край может оказаться во власти снежного циклона. Непогоду синоптики ожидают ориентировочно 5-6 числа. Данные предварительные, прогноз будет уточняться.