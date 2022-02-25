Михаил Дегтярев держит на контроле ситуацию в районе имени Полины Осипенко Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев встретился с главой района имени Полины Осипенко. Они обсудили перспективы развития территории в 2022 году.

- Сегодня район динамично развивается. Радует, что территория активно включилась в исполнение задач флагманских инициатив единой стратегии развития региона и федеральных программ. Я уверен: в ближайшие пять лет будет реализовано немало проектов, - сказал Михаил Дегтярев.

Для улучшения ситуации в районах губернатор привлекает ресурсы и краевого бюджета, и федерального. Такая тактика позволяет своевременно решать острые проблемы муниципальных образований. Благодаря Михаилу Дегтяреву районам и селам оказывают поддержку в оформлении заявок и сопроводительной документации. Кроме того, во взаимодействии с местными специалистами рассматриваются вопросы участия в нацпроектах.

Так, в прошлом году удалось добиться сверхположительной динамики экономики района имени Полины Осипенко. За 2021 год оборот местных компаний увеличился на 23,6 процента, составив 28, 5 миллиарда рублей. На первом месте по темпам роста предприятия, занимающиеся добычей золота и заготовкой древесины. Помимо этого, району удалось преуспеть в сфере энергетики. Сейчас там ведутся работы по включению оборудования в единую энергосистему поселка имени Полины Осипенко. В 2021 году для этих целей была закуплена блочно-модульная энергоустановка. Она заменит изношенную деревянную дизельную электростанцию.

Одним из главных достижений стало подключение интернета в библиотеки Херпучи, Оглонги и Удинска. Кроме того, жителям Биракана и села имени Полины Осипенко теперь доступен 4G.

- До сих пор многие наши граждане лишены возможности пользоваться современными информационными ресурсами и средствами связи. Поэтому такое цифровое неравенство будет устранено благодаря совместной работе федеральных, региональных и районных властей в ближайшие годы.

Михаил Дегтярев регулярно проводит личные встречи с главами районов Хабаровского края. Такие выезды проходят каждую неделю. Благодаря этому губернатор может всесторонне оценить обстановку в регионе, а также проработать стратегию развития муниципальных образований. Помимо встреч с главами, он также общается с местными жителями, поэтому интересы граждан стоят на первом месте при формировании стратегических программ. Таким образом, даже при дефиците бюджета губернатору удается грамотно выстраивать систему обсуждения и решения проблем. Местные главы понимают, что могут свободно обращаться за помощью, и их мнения будут услышаны.