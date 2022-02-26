Виталий Морозов: «Депутат – это посредник между народом и властью» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В эфире радио «КП» - Хабаровск» побывал Виталий Морозов, депутат Хабаровской гордумы от избирательного округа №29. Это район базы КАФ Краснофлотского района краевой столицы.

Депутат рассказал, что за прошлый год он провел много встреч с жителями района и узнал, какие проблемы их беспокоят. В основном они связаны с ямочным ремонтом и в целом с дорогами, ЖКХ, управляющими компаниями. Реже - частные вопросы, связанные с газификацией.

- Глобальная проблема моего округа в том, что здесь нет новых домов - они все старые и требуют капитального ремонта. Но провести его сразу здесь и сейчас сложно, так как очередь расписана на несколько лет вперед. Я пытаюсь оказать содействие, но не могу решить все проблемы в одиночку. Но, тем не менее, результаты уже есть.

- Также в районе существует огромная территория - парк Дома офицеров флота (ДОФ). Там планируется построить спортивно-досуговый центр и лыжероллерную трассу. Что вам известно об этом?

- Проект имеет давнюю историю. Очень много жителей проводит свой досуг в этом месте, и люди сами занимаются развитием парка. Что касается реализации этого проекта, то, насколько мне известно, стадия проектирования закончена. Начинается строительство. Однако для полномасштабной стройки нужно соглашение с инвестором, так как проект реализуется не только за счет бюджета. Надеюсь, в 2023 году он сдвинется с мертвой точки.

- Вы же еще участвовали во всероссийской переписи населения. Как это было?

- Перепись проводится раз в 10 лет, поэтому не каждый депутат сможет в ней поучаствовать. Участие в этом мероприятии - скорее моя гражданская позиция, это не входит в мои обязанности. Я решил совместить приятное с полезным. Участвовал в ней впервые. Мне достался большой участок частного сектора. Это было в октябре-ноябре. Я объехал шесть переписных участков - район Базы КАФ плюс дома в Депо-2. Работа была очень напряженной, график был ненормированный - часто приходилось работать в выходные. Кто-то относился негативно, другие нормально. Я шел с посылом - не только узнать данные, но и с желанием решить проблемы людей. Многих удалось убедить.

- Как в вашем округе проходит история с ТОС, ради чего объединяются люди?

- Ранее далеко не все жители хотели объединяться в ТОС, потому что не верили в него. Но с 2020-2021 годов процесс пошел активнее из-за возможности привлечения грантов от правительства и администрации. Конкурсы проводятся несколько раз в год. Но жителей останавливает то, что они должны вкладывать свои средства. Каждую неделю на заседаниях комитета вносят ТОСы.

- В районе Базы КАФ большую часть территории занимает частный сектор. Как там дела обстоят с освещением и дорогами? Их же нельзя асфальтировать.

- Да, есть такие моменты. Сложилась такая практика именно в 2021 году, что депутатский корпус принимает участие в информационных встречах с жителями частного сектора примерно два раза в месяц. Действительно - большинство проблем связано с дорогами, например, с ямочным ремонтом. Мы направляем обращения к управлению дорог или «Водоканалу», чтобы те устраняли проблемы по мере возможности. Также жители просят огороженные тротуары, пешеходные переходы. Например, на улице Краснофлотской удалось сделать огороженный тротуар.

- Почему некоторые реальные проблемы вы можете решить, а другие нет?

- Городской депутат - это посредник между жителями и администрацией. Мы пытаемся донести до властей проблемы людей. Но депутаты не обладают исполнительными полномочиями. При этом мы можем принять какое-либо решение в рамках представительного органа, которое в дальнейшем повлияет на улучшение качества жизни населения. Глобально - это принятие бюджета. Чем больше финансирование, тем больше шансов, что та или иная проблема решится.