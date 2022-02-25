В Хабаровске сгорел памятник архитектуры

Огонь полностью уничтожил здание Фото: Андрей Малахов

В Хабаровске загорелось деревянное здание, которое относится к памятникам архитектуры. Историческую постройку на Дьяченко, 5 поглотило пламя в 18:30. На место немедленно выехали пожарные расчеты.

На месте работают сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Строение полностью пострадало от огня. Пожарным удалось отстоять рядом расположенное деревянное здание, которое также относится к историческим постройкам. Всего для ликвидации последствий возгорания привлечено 21 человек и 7 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От былой красоты ничего не осталось Фото: Андрей МАЛАХОВ

На место также прибыли сотрудники полиции и администрации города, а также специалисты электросетей, газовой службы и водоканала. Для безопасности жителей участок обесточили и приостановили движение транспорта. Пожарным удалось локализовать возгорание, его площадь к тому моменту достигла 300 квадратных метров.

Объект культуры погиб в пожаре Фото: Андрей Малахов

- В данный момент прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению условий содержания объекта культуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.

Пожарные спасают остальные строения Фото: Андрей Малахов

На данный момент последствия пожара до сих пор устраняют. Возгорание в историческом здании – это серьезный ущерб для культурного наследия города. «КП»-Хабаровск» продолжает следить за ситуацией на Дьяченко.