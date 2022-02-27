«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Нет тебя прекрасней»

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса к Международному женскому дню «Нет тебя прекрасней». 8 Марта в России - это один из самых любимых и массово отмечаемых праздников, на сегодняшний день он превратился в день любви и семейных ценностей. В этот день мужчины, юноши и мальчики не забывают о женщинах, девушках и девочках. Помимо подарков и цветов, среди которых, конечно же, преобладают первые весенние цветы - тюльпаны, нарциссы и ландыши, представители сильной половины человечества дарят своим любимым и родным женщинам внимание, заботу и любовь.

Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать и прислать фотографии, запечатлевшие в кадре интересные и важные события из вашей жизни. Участницами могут стать женщины всех возрастов. Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

Условия для участия:

1. Фотографии для голосования принимаются с 28 февраля по 6 марта 2022 года включительно.

2. Проголосовать можно с 28 февраля по 6 марта 2022 года включительно.

3. Участники должны проживать в Хабаровске.

Один участник может подать не более одной фотографии. Количество участников не ограничено. Победители определяются путем всеобщего голосования пользователей на сайте.

В заявке на сайте необходимо указать:

- имя участника

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Проголосовать за каждого участника можно один раз в 24 часа.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.

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