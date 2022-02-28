Возвращение зимы: погода не обрадует жителей Хабаровского края на предстоящей неделе

Еще больше дискомфорта доставит надвигающийся циклон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На смену относительно теплым выходным в Хабаровском крае вновь пришло похолодание. В начале недели в регион пришел ветер с порывами в среднем до 18 метров в секунду. Еще больше дискомфорта доставит надвигающийся циклон.

Большая часть рабочей семидневки в регионе будет прохладной. Ночью температуры воздуха будут в пределах -16 -20 градусов, днем столбики термометров покажут -6 -7 градусов. Ближе к праздникам - ориентировочно пятого марта - на край обрушится циклон, который принесет снег и северный ветер до 9-14 метров в секунду.

Во власти стихии окажется весь край, включая Хабаровск. Циклон, по предварительным данным, будет бушевать два дня. При этом температуры воздуха повысятся: ночью до -15, днем воздух прогреется до -7. Но даже такие комфортные температуры ниже мартовской нормы на два-три градуса.

- Непогода начнется хорошим снегом, но сразу он не растает - будет недостаточно тепло. Во время циклона температуры повысятся, и, как мы предполагаем, будут сохраняться после с постепенным повышением, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

На 8 Марта погода обещает быть ветреной и морозной. Прогноз предварительный и будет уточняться в течение недели.