Стоимость блинов в Хабаровске 2022: как дорого обойдется готовка главного символа Масленицы

Традиционное лакомство никого не оставит равнодушным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 28 февраля в Хабаровске начинается народная масленичная неделя с гуляньями и вкусностями. А какая Масленица без пышных блинов, которыми обязательно нужно накормить всю семью и гостей?

Специально к традиционному русскому празднику «Комсомолка» рассчитала «индекс блина» в 2022 году. Для расчета стоимости мучных изделий подбирались продукты по усредненной цене из популярной хабаровской сети.

Итак, для приготовления вкуснейших блинов в расчете на 1 литр молока/сыворотки вам понадобится: пшеничная мука, 400 граммов - 20 рублей (около 50 рублей за килограмм); сахар, 50 граммов - 3 рубля (около 60 рублей за килограмм); куриное яйцо, пять штук - 48,5 рубля (около 97 рублей за десяток первой категории); молоко, один литр, либо сыворотка - 82 рубля или 24, 99 рубля; соль, 10 граммов - 24 копейки (около 24 рублей за килограмм); растительное масло, 40 граммов - около 5 рублей (около 119 рублей за литр).

Также для блинов понадобится гашенная уксусом или лимонной кислотой сода. Но она стоит копейки, поэтому можно в расчет ее не брать.

Итого испечь блины на Масленицу в 2022 году обойдется хабаровчанам в 158 рублей 74 копейки с одного литра молока, а с одного литра сыворотки выйдет на 57 рублей дешевле - 101 рубль 73 копейки.

Редакция «Комсомолки» желает провести эти праздники весело и вкусно!