Михаил Дегтярев: Хабаровский край привлекает все больше крупных инвесторов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло совещание, на котором подводили итоги работы правительства края в 2021 году. Помимо этого, определялись задачи и приоритетные направления на 2022 год. Руководил заседанием Юрий Трутнев, представитель президента России в ДФО.

- Год был непростой. Мы работали в условиях пандемии, которая влияла на инвестиции, жизни людей и коммуникации. Несмотря на то, что в 2021 большая нагрузка легла на логистику: порты, транспортные магистрали, правительству удалось отладить ряд важных направлений. Продолжается работа над созданием рабочих мест для жителей, строительство социальных объектов и предприятий, - отметил Юрий Трутнев.

На совещании также выступил губернатор Хабаровского края. Михаил Дегтярев привел важную статистику, которая дала представление о том, какой огромный пласт работы был проделан за прошлый год. Только в рамках ТОР на Дальнем Востоке реализуются 562 инвестиционных проекта, создано 49,5 тысячи рабочих мест. Благодаря режиму Свободного порта Владивосток (СПВ) реализуется 2082 инвестиционных проекта и создано 30 тысяч рабочих мест. Еще 36 инвестпроектов на Дальнем Востоке реализуются при поддержке ВЭБ.ДВ и Минвостокразвития России.

Еще недавно Хабаровский край был лидером на Дальнем Востоке по количеству оттока населения. Сейчас же ситуация изменилась кардинальным образом. Теперь регион занимает лидирующую позицию по притоку жителей. Это стало возможным в том числе и благодаря плодотворной работе губернатора по созданию рабочих мест в крае и реализации крупных проектов, о которых он лично договорился с федеральным центром и крупным бизнесом.

- По итогам национального рейтинга за 2021 год Хабаровский край вошел в 17-ю группу из 29. Дальнейшую работу по инвестклимату мы ориентируем на внедрение «Регионального инвестиционного стандарта». По моему обращению в Правительство России нас включили в тридцатку пилотных регионов для отработки требований стандарта, - объяснил Михаил Дегтярев.

За ограниченный срок Михаилу Дегтяреву удалось преобразить Хабаровский край. Теперь он гораздо удобнее и комфортнее для жизни. Его динамичное развитие привлекает молодежь, которая стекается из других городов для учебы и последующей работы. В крае созданы все условия для роста молодых людей в профессиональной сфере. Они приезжают и остаются здесь жить, внося неоценимый вклад в развитие региона.

Это стало возможным благодаря реализации ряда программ, контролируемых лично губернатором. Уже более 100 тысяч человек стали участниками «Дальневосточного гектара». В прошлом году более 10 тысяч человек получили свои участки. В собственность уже оформлено 1 470 наделов. Помимо этой программы спросом пользуется и льготная «дальневосточная ипотека» под 2% годовых. В рамках программы уже выдано более 32 тысяч кредитов. Количество принятых заявок в 2019 году составило 4,5 тысячи, в то время как в 2021 году - уже 123,4 тысячи. С 2020 по 2021 год количество принятых заявок возросло в два раза. Помимо этого, в регионе широкое развитие дается механизму «Дальневосточной концессии».

- Мы определили приоритетные проекты, которые будут реализованы с помощью этого механизма. В их числе - строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория «Уссури» и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. Сегодня готовим эти проекты для рассмотрения на президиуме правительственной комиссии по Дальнему Востоку, - рассказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, сейчас в крае идет разработка мастер-планов реновации дальневосточных городов. В нее попали Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Лучшие из них будут представлены главе государства на ВЭФ-2022.

Таким образом, сплоченная работа и личный контроль губернатора позволили Хабаровскому краю получить мощный толчок для развития. Комплексный и многосторонний подход Михаила Дегтярева к работе позволили привлечь инвесторов и даже в нестабильной экономической ситуации направить все силы на улучшение инвестиционного климата.