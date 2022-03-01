Михаил Дегтярев: «В Хабаровском крае ведется системная работа над инфраструктурой» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа над развитием социальной инфраструктуры. Этот вопрос контролируется лично Михаилом Дегтяревым и его командой. Долгое время в регионе царил полный беспорядок в этой сфере, однако благодаря своевременному решению вопросов губернатором удалось восполнить пробелы в работе и устранить нарушения, несколько лет мешавшие функционированию строительства. Большинство объектов сдаются вовремя, несмотря на экономические трудности. А проблемы из-за срывающих сроки сдачи подрядчиков удается оперативно решать. При необходимости, принимаются решительные меры: контракты с не оправдавшими доверие компаниями расторгаются и передаются другим квалифицированным специалистам.

Так, благодаря Михаилу Дегтяреву уже удалось восстановить справедливость на нескольких участках. С недобросовестными застройщиками состоялся жесткий разговор, и они будут призваны к ответственности. Выплата неустойки ждет подрядчиков детского сада в Матвеевке и палатного корпуса Противотуберкулезного диспенсера в Хабаровске.

- Работы в детском саду остановлены из-за отсутствия у подрядчика оборотных средств. Строительный блок края рассматривает вопрос о расторжении контракта. Стройплощадка при Туберкулезном диспансере остается одним из самых проблемных вводных объектов. Застройщику дано поручение в кратчайшие сроки восстановить работы и нарастить темпы, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор ведет системную работу по созданию инфраструктуры в районах, чтобы удовлетворить все потребности жителей и обеспечить им максимально комфортные условия жизни. Уже удалось добиться огромных успехов в строительстве новых школ, медучреждений, и детских садов. Для этого губернатор смог привлечь большие вложения из федерального бюджета. Михаил Дегтярев прочно зарекомендовал себя как хорошего лоббиста, которому удается привлекать в регион денежные средства и грамотно их реализовывать на местах.

Благодаря плодотворной работе губернатора, в Хабаровске совсем скоро откроется ряд важных объектов. Для жителей Прибрежного микрорайона откроется детская поликлиника на Вахова. Сейчас завершаются работы по обустройству электросетей, вентиляции, монтажу лифтов, противопожарных дверей и внутренней отделке помещений. Кроме того, откроется инфекционный корпус Детской краевой клинической больницы. Сейчас ведутся работы по обустройству внутренних стен, проводится монтаж фасада и электрификация здания. Также в здании проводят системы теплоснабжения и вентиляции. Совсем скоро жители Мичуринского смогут пользоваться новой школой на 250 мест. Ее техническая готовность на сегодняшний день практически равна ста процентам.

Помимо важных строительных площадок, в данный момент ведутся работы над реконструкцией ключевых объектов региона, таких как краевая набережная. С ходом работ ознакомился Керим Сунгуров, заместитель председателя правительства края по вопросам строительства. Он проверил работы и оценил качество исполнения реконструкции. На объекте продолжается монтаж дренажных систем и анкерных тяг, а также обустройство фундаментов под ротонды. Уже выполнены работы по погружению шпунта, а также завершено бетонирование основного сооружения. Набережная является одним из приоритетных объектов для всего края. В рамках опорного проекта «Амур – дорога тысячелетий» к 2027 году она станет самой протяженной речной набережной на Дальнем Востоке.