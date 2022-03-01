«Если Амурский лиман будет закрыт – наши поселки просто вымрут» Фото: Олег УКЛАДОВ

Ведь в числе прочих мер регулирования было предложено закрыть для промысла Амурский лиман. А по мнению многих жителей Николаевского района всё это может привести как к социальной, так и к экологической катастрофе. Свое мнение, по этому поводу, высказала глава Нижнепронгенского сельского поселения Алла Закаменная.

Для начала – небольшое, но важное для меня и моих земляков отступление. Необъятна и многогранна наша Великая Родина, живут в ней многочисленные народы многих национальностей, есть большие города и маленькие деревни. И все мы горды нашей Россией, правовым и справедливым государством. Но с особым пиететом каждый из нас относится к своей малой Родине, стараясь быть ей полезным каждый на своем месте, и не важно, большая она или маленькая, богатая или бедная и далеко ли она от центра – от Москвы.

Мое Нижнепронгенское поселение, где я являюсь главой, находится в крайней восточной точке Николаевского района Хабаровского края, на противоположном берегу от г. Николаевск-на-Амуре, в 60 км от него. Здесь устье Амура и начало Амурского лимана, ширина реки от нас – 18 км. В составе поселения 4 населённых пункта, одно из них с. Алеевка, где население представляют коренные малочисленные народы Севера (КМНС), почти 100% нивхи. Да и в целом значимая часть наши жителей – это именно КМНС разных народностей.

Живём тяжело, скорее выживаем, как и прочие села Нижнего Амура. А в этом году к нам может прийти большая беда. И теперь вопрос стоит о выживании всех посёлков Нижнего Амура, в том числе нашего, поскольку 17 февраля 2022 года в Хабаровске прошло совещание по сохранению популяции тихоокеанского лосося и разрабатывался проект стратегии лова. Стало известно, что на этом заседании появилось предложение закрыть для промышленного Рыболовства Амурский лиман и р. Амур ниже от Николаевска-на-Амуре. Наши жители были просто шокированы таким предложением. Ведь испокон веков работа у нас одна – рыбалка. Маленькая часть жителей – бюджетники, большая часть пенсионеры, а основное трудоспособное население трудится в рыбной отрасли. Бюджеты поселений дотационные, выживаем только благодаря рыбопромышленным предприятиям – это и рабочие места, и единый сельхозналог, и помощь в завозе абсолютно всего необходимого, в том числе социального дизтоплива. Рыбаки нам по заявкам завозят и продукты на зиму, и стройматериалы, а также бесплатно обеспечивают кетой и горбушей в рамках программы «Доступная рыба». И вот теперь речь идет о том, чтобы на всём этом поставить крест. Да, окончательное решение будет принято в марте этого года. Но уже можно сказать – если его примут, наши посёлки вымрут в прямом смысле слова. Никто не озаботится тем, что другой работы и так у небогатого населения просто нет. Перейти к сельскому хозяйству не реально. Мы живем в зоне рискованного земледелия, пахотных земель нет, почва – кислые торфяники, скальный грунт. Плюс суровые климатическое условия, какое уж тот овощеводство. Развивать животноводство на наших землях также невозможно – нет сенокосных угодий, соответственно возможности обеспечивать кормовую базу тоже нет. Куда-либо выехать жители не могут по причине малообеспеченности. Кто мог – давно уехал. Да и уезжать некуда, и, главное, не хотим. Почему мы должны бежать с земли, на которой похоронены наши предки? Поэтому и бьемся сейчас во все инстанции, и не знаем, надеяться ли на благополучный исход. Поскольку рыболовство в лимане стало темой настоящих спекуляций.

Да, в последние несколько лет популяция тихоокеанского лосося резко сократилась, и мы согласны, что надо принимать кардинальные меры. Причину сокращения рыбного стада все видят по-разному. Но мы считаем, что неплохо было бы и наше мнение узнать, ведь мы здесь живем постоянно и всё видим своими глазами. По нашим наблюдениям, сокращение лосося берет начало в 2013 году, когда внесли изменения в Правила рыболовства и было разрешено представителям КМНС (и их общинам) заниматься традиционным ловом. В целом мы – за, но наряду с этим до сих пор не обеспечен контроль за ловом. Да и отчетность за добытой рыбой также не соблюдается. Под видом КМНС (а порой и вместе с отдельными представителями КМНС) в бассейне р. Амур пристроились «левые» организации и откровенные браконьеры. Охрана биоресурсов вообще почти не ведется. Рыбинспекторов – единицы, техникой они также мало обеспечены, законодательство в части браконьерства у нас крайне либерально. В итоге, на неохраняемых нерестовых реках нелегалы вырезают подчистую зашедшую на нерест рыбу. Причем, сама рыба им не нужна, они берут лишь икру. Вот где главная причина снижения популяции лососевых. Не понимаю, почему те, кто должен быть заинтересован в выявлении причин, этого не хотят видеть.

Не можем понять, почему надо закрыть для лова Амурский Лиман и устье. Заходя в Лиман и устье, рыба только опресняется и имеет наилучшие органолептические, гастрономические показатели, эта рыба высшего качества. А ведь если в Лимане и устье, где исторически велся лов лосося, оставить хоть минимальный объем рыбодобычи, можно сохранить и посёлки, и рыбную промышленность. При этом обеспечить качественной кетой и горбушей тех же представителей КМНС, а также рыбаков-любителей. И всё это – без ущерба для наших водных биологических ресурсов. В противном случае (если Амурский лиман и устье Амура будут закрыты) эти места вновь заполнят браконьеры, а этот беспредел мы уже видели в лихие девяностые годы.

Приглашаю всех, кому не безразлично сохранение популяции тихоокеанского лосося, принять участие в обсуждении данной темы. Ведь для всех нас, независимо от национальности, необходимо сохранить популяцию тихоокеанских лососей, главного богатства реки Амур, нашего народного достояния.