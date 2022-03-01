Подорожали ли смартфоны, и что происходит на рынке электроники в Хабаровске

В панике бежать за новым смартфоном нет необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне роста курса доллара крупная российская сеть электроники DNS подняла цены на ряд товаров (например, смартфоны IPhone) на 30 процентов. Директор компании Дмитрий Алекссев сообщал о возникшем ажиотаже покупателей и сбоях в работе интернет-магазина. Также по его данным, возникли проблемы с поставками новых товаров из-за санкций.

Но уже на следующий день ФАС заинтересовалась этим случаем и заявила, что проведет проверку. После этого в компании DNS пообещали снизить цены на электронику и бытовую технику. А 27 февраля Дмитрий Алексеев у себя в Telegram-канале сообщил следующее:

- Интересно устроена современная информационная реальность. Люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки. Из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появились новости, что все цены выросли, но это не так. На множество т товаров ценник остался прежним. Я сходу набрал несколько позиций и убедился в этом лично. Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме того, на большой перечень товаров мы понизим цены.

«КП-Хабаровск» решила уточнить, как обстоят дела в других ритейлах электроники в краевой столице.

Например, в DNS «Комсомолке» подтвердили то, что действительно был рост цен, актуальную стоимость товаров можно узнать на сайте.

- Заметно подорожало все, да. Закупочная цена на цифровую и бытовую технику выросла. Есть перебои с некоторыми товарами. Например, последних моделей компании Apple нет в наличии. Информации том, что конкретных брендов не будет, на данный момент нет.

В официальном магазине южнокорейской компании Samsung рассказали о том, что с 1 марта корпорация официально поднимет цены на свою продукцию в зависимости от курса доллара. Насколько процентов подорожает какой-нибудь Samsung Galaxy, никто пока не знает.

- По поводу проблемы с поставками такой информации у нас нет. До конца февраля цены остаются на прежнем уровне.

Также «КП-Хабаровск» выяснил, что происходит в Хабаровске с продажей гаджетов американской компании Apple.

- Цены немного поднялись. Например, ранее MacBook Air стоил 112 тысяч рублей, а сейчас 115 тысяч. Кроме того, связи с экономической ситуацией новых поставок нет, поэтому временно товары мы не можем отгружать. Надеемся, что в скором времени поставки возобновятся.

О незначительном росте цен на электронику сообщили и в сети компьютерной и цифровой техники е2е4.

- Цены немного выросли, а что будет с дальнейшими поставками на данный момент сказать невозможно, так как поставок просто нет. Речь идет обо всех товарах, а мы работаем со многими мировыми брэндами: Samsung, Apple, Asus, Acer прочие. На какие-то товары цены выросли на 5 процентов, на другие на 10. Информацию по поставкам ждем в ближайшее время.

А вот в официальном магазине китайской компании Xiaomi в Хабаровске ответили, что у них проблем с поставки нового товара нет, ценник незначительно поднялся в основном только на аксессуары.

- Рублей на 300 подорожали аксессуары по типу чехлов или наушников. Проблем с поставками нет, мы скрестили пальцы.

Как мы видим, Хабаровск не обошел стороной рост цен на бытовую технику и электронику. Но не надо паниковать. Массовый ажиотаж вызывает еще больший рост цен, чем и пользуются предприниматели. Покупайте технику в том случае, если она вам действительно нужна. Пытаться скупить все содержимое полок магазина, чтобы перепродать – идея, обреченная на провал. Как только товар покидает точку сбыта, его цена автоматически падает. От такой перепродажи пострадают только ваши кровные, а когда ценовая политика восстановится, вы и вовсе рискуете остаться в дураках.