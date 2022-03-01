Треска с сюрпризом: две тонны рыбы с мышьяком оказались на полках Хабаровских магазинов

Опасный деликатес успел попасть на стол покупателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опасное лакомство предлагали купить жителям Хабаровского края. Совсем не дешевая рыбка на полках магазинов оказалась отравлена мышьяком. Содержание ядовитых веществ в продукции превысило норму более чем в два раза. Обнаружилось это, можно сказать, случайно в ходе мониторинга безопасности пищевой продукции. Его провел Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области. Когда специалисты узнали о ядовитой «находке», то сообщили об этом коллегам в Хабаровском крае.

- Анализы проводились в Москве в лаборатории ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры». К моменту, когда результаты пришли, эта партия уже была отправлена к производителям. В один только Хабаровский край поступило две тонны рыбы с мышьяком, которая на тот момент уже продавалась в торговых сетях. В соседние регионы она тоже успела прибыть, - рассказала «КП»-Хабаровск» Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Последнее пристанище отравленной рыбы Источник: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

После известия об отравленной рыбе, ее тут же сняли с прилавков и уничтожили, однако покупатели, отведавшие деликатес «с сюрпризом», уже были. Людей, купивших порченный товар, оказалось совсем немного, в магазины реализовывалась в основном треска, довольно дорогая рыба. Насколько же вредны последствия такого приема пищи?

- Такой ситуации, чтобы съесть и сразу отравиться, не произойдет. У мышьяка накопительный эффект, поэтому опасность возникнет, если постоянно получать дозы яда.

Утилизация опасной продукции Источник: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

Оказалось, что производитель из Приморья не виноват в этой непростой ситуации. В магазины поставлялась только свежайшая продукция: выловили, сразу с корабля доставили в порт и тут же отправили производителям. К тому же та самая треска обитала в Беринговом море. Северные моря всегда считались одними из самых чистых, но ситуация изменилась. Рыбу, в которой обнаружился мышьяк, никто не травил. Опасные вещества попали в их организмы с кормом, что означает только одно: вода была сильно загрязнена. Неизвестно, сколько еще подобной продукции скрывается на витринах, и остались ли еще где-то места, не пострадавшие от деятельности человека.