В Хабаровском крае смягчили ковидные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о смягчении ковидных ограничений в регионе. Решение принято на фоне снижения суточной заболеваемости коронавирусом и высоким коллективным иммунитетом (66,8%). Информацию об этом глава субъекта опубликовал в своем телеграм-канале.

Послабления существующих требований частично начнут действовать с 6 марта.

— Отменяется требование о наличии QR-кода при посещении кафе и ресторанов, торговых центров и магазинов. Также с 6 марта увеличиваем предельный уровень заполняемости театров и стадионов — с 50 до 70 процентов, — сообщил Дегтярев.

Отделения МФЦ вернутся к штатному расписанию с 14 марта.

Важно отметить, что в регионе продолжают действовать масочный режим и другие профилактические меры.

В Хабаровском крае за сутки госпитализировано 228 пациентов с ковидом. Всего наличие инфекции подтвердилось еще у 1112 человек. На данный момент на лечении в больницах региона находится 14 476 заболевших, к ИВЛ подключен 71 пациент, на кислородной поддержке остаются 1037 человек. Потребность медицинских учреждений края в кислороде составляет 24,07 тонны в сутки. Максимально возможный объем производства кислорода на территории региона- 60 тонн в сутки.

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