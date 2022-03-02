Призывал финансировать терроризм: радикального исламиста задержали в Хабаровском крае

20-летний парень призывал к террористической деятельности и оправдывал терроризм Фото: Оперативная съемка

В Амурске сотрудники ФСБ задержали радикального исламиста. 20-летний парень призывал к террористической деятельности и оправдывал терроризм. Возбуждено уголовное дело.

Трудовой мигрант Руслан (имя изменено - прим. ред.) занимался строительством в Амурске. А свободное время парень посвящал пропаганде радикальных течений Ислама в соцсетях. Руслан так проникся его идеями, что стал приверженцем международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).

- Он оправдывал действия данной террористической организации в Сирии, призывал вступать в нее и перечислять им деньги, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2021 года в дверь к радикальному исламисту постучали люди в масках. Руслана задержали сотрудники краевого ФСБ, вместе с ним в наручниках оказался подельник, который неудачно для самого себя зашел в гости. Судя по оперативной съемке, парни при аресте не сопротивлялись.

- Уголовное дело (в отношении Руслана - прим. ред.) заведено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма». Парень арестован и находится под стражей, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

В отношении подельника проводятся следственные действия.