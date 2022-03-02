Труп младенца нашли на помойке: девушка из ЕАО скрывала беременность, родила в поле и отнесла ребенка умирать

Молодая мама посчитала, что ее сын родился мертвым Фото: Предоставлено "КП"

В небольшом селе Валдгейм в ЕАО люди живут размерено, тихо, как и в большинстве подобных населенных пунктов. Самое резонансное, что здесь происходит - коммунальные аварии и редкие визиты важных лиц. Тем сильнее местным жителям запомнится страшный октябрь 2021 года. 23 числа на окраине села в куче мусора было найдено окоченевшее тело новорожденного.

СКРЫВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Работы в селе мало, поэтому молодежь часть уезжает на вахты в соседние регионы. Так поступила и 19-летняя Ольга (имя изменено - прим. ред.), выбрав для себя Амурскую область. Девушка вернулась в начале 2021 года и неожиданно поняла, что скоро станет мамой.

Но Ольга не обрадовалась своему интересному положению, а наоборот, впала в депрессию. «Это же позор! Люди скажут: нагуляла, а отец убьет», - посчитала девушка и после долгих раздумий твердо решила скрывать беременность ото всех. В тайне она надеялась потерять ребенка - не хотела ни осуждения со стороны, ни растить его одна.

Ребенок девушки умер от переохлаждения - на улице он провел около суток Фото: Предоставлено "КП"

Для этого Ольга предпринимала разной степени жестокости попытки. Она продолжала выпивать, не встала на учет в женскую консультацию, ни разу не была у врача, утягивала заметно округлившийся живот всеми возможными способами. Девушка носила мешковатую одежду, в которой выглядела просто пополневшей. Она ни с кем не делилась своими переживаниями и планами, от чего сильно страдало ее психоэмоциональное состояние.

СЫН

В день икс Ольга была пьяна и шла в магазин. По пути у нее начались схватки, девушка поняла, что рожает. Нужно было куда-то бежать, где ее никто бы не нашел. Ольга зашла домой, сказала, что ненадолго отлучится, и отправилась в поле на окраине села. Как происходил процесс родов в поле - досконально неизвестно. На свет появился мальчик.

Молодая мама посчитала, что ее сын родился мертвым. Девушка убрала тело в полиэтиленовый пакет, завернула в одеяло, отнесла к ближайшей мусорной свалке и вернулась домой. Ольга понадеялась, что во время уборки отходов младенца не заметят.

Девушка убрала тело в полиэтиленовый пакет, завернула в одеяло, отнесла к ближайшей мусорной свалке

Планы девушки нарушились на следующий день. Соседка Ольги на свалке увидела приличное одеяло и решила обить им собачьи будки на зиму. Когда женщина развернула сверток, ахнула и вызвала полицию. Как правоохранительным органам удалось выйти на горе-мать - не разглашается.

ОФИЦИАЛЬНО

Вскрытие младенца показало: он родился живым и здоровым. Мальчик умер от переохлаждения - на улице он провел около суток. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Эксперты признали, что Ольга длительное время находилась в длительной психотравмирующей ситуации. Девушка признала свою вину в том, что отнесла тело ребенка на свалку.

- 28 февраля суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 6 месяцев. Ей запрещено посещать массовые мероприятия, выезжать из села, менять место жительства и работы без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией и так далее. Как только приговор поступит к нам, мы с учетом вывода суда будем принимать решение: согласны мы с таким решением или нет, - прокомментировал «КП» Виктор Балаев, прокурор Биробиджанского района ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.