Михаил Дегтярев: «Достигнут нижний предел коллективного иммунитета»

Михаил Дегтярев: «У нас достаточно высокий показатель коллективного иммунитета» Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края принял решение об отмене жестких антиковидных мер в регионе.

- Это связано со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией и достаточно высоким показателем коллективного иммунитета, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

В своем телеграмм-канале руководитель региона также объявил, что с 6 марта в регионе увеличится предельный уровень заполняемости театров и стадионов - с 50 до 70%.

Кроме того, изменится и режим работы отделений МФЦ. С 14 марта они возвращаются к штатному режиму работы. По-прежнему сохраняется масочный режим и профилактика распространения вируса.

- Достигнут нижний предел коллективного иммунитета. Конечно, это связано с той мощной работой, которую проводили власти всех уровней. Если вспомнить историю, примерно такая же ситуация была с «испанкой», а еще раньше – с чумой и холерой. Человечество умеет бороться с заразой, но для этого требуются организованные усилия тысяч людей. По правде говоря, QR-коды надоели. Они сыграли свою роль, они стали не нужны. Возвращается нормальная жизнь, - говорит Дмитрий Мартыненко, хабаровский политолог.

Хабаровский край - регион максимально гибко подходящий к вопросу введения ковидных ограничений. Власти знают, насколько это критически важный вопрос для местного бизнеса, поэтому стараются не злоупотреблять ими. Вот и сейчас, на фоне улучшения ковидной обстановки, губернатор Дегтярев лично выступил инициатором ослабления действовавших запретов, что еще раз доказывает его ориентированность на людей.

Кстати, Дегтярев никогда не был сторонником жестких ограничений, как только ситуация позволила слегка ослабить их, он незамедлительно воспользовался возможностью помочь бизнесу и населению.

Статистика неумолима: по состоянию на 1 марта в крае зарегистрировано 175 639 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составил 0,9% - это ниже, чем в среднем по ДФО, где недельный темп прироста составил 1%.