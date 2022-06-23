Люди чудом спаслись: в Татарском проливе ко дну ушло судно

То, что члены экипажа выжили — большое везение. Фото: скрин-шот

В ночь на 23 июня в Татарском проливе затонула рыболовецкая шхуна «Орион». Судно находилось неподалеку от Советской Гавани в момент бедствия. На борту находились четыре человека, которым чудом удалось спастись.

Судя по информации из открытых источников, последние сведения по местонахождению «Ориона» обновлялись вечером 22 июня. Сообщалось, что он плыл из Северного Китая.

— Установлено, что 23 июня 2022 года около 3 часов ночи по местному времени, двигаясь в Татарском проливе Охотского моря вблизи побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края, затонуло маломерное судно, — сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. То, что члены экипажа выжили — большое везение, потому что шхуна быстро заполнялась водой, а у людей не было ничего, чтобы подать сигнал бедствия, кроме, как сообщить о нем по приемнику. Даже такой простой вещи, как сигнальных ракет, на борту не нашлось.

Судно пока не найдено. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

— Сторожевой корабль Пограничного управления незамедлительно выдвинулся в район бедствия и приступил к поиску экипажа. Поиск затруднялся сложными метеоусловиями и нулевой видимостью из-за сильного тумана. В результате поисковых мероприятий пограничникам удалось обнаружить и поднять на борт «Холмска» весь экипаж. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает, — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Судно спасти не удалось. Сейчас специалисты мониторят, не разольется ли топливо. Следователи разбираются в причинах ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплоход с катером столкнулись на Амуре в Хабаровском крае (подробнее)