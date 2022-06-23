Город должен знать своих «героев»: водитель устроил пьяное ДТП в центре Магадана. Фото: ГИБДД России по Магаданской области.

Вечер 22 июня в Магадане перестал быть томным, когда сотрудники ГИБДД получили вызов на место аварии в районе кольцевой развязки «Телевышка» на улице Билибина.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Мазда Фамилия» максимально странно двигался в сторону кольцевого движения и вместо смещения на правую сторону выехал на встречку, где столкнулся с малолитражкой «Ниссан Марч». И ладно, если бы этим дело ограничилось. Несогласный с произошедшим виновник «дал по газам», чтобы скрыться, но на пути встретил «Лексус GX470».

Город должен знать своих «героев»: водитель устроил пьяное ДТП в центре Магадана. Фото: ГИБДД России по Магаданской области.

- Прибывшие на место сотрудники ДПС установили личность 58-летнего водителя, который нарушил требования знака «Круговое движение», проигнорировал разметку и намеренно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями, чем причинил материальный ущерб, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГИБДД России по Магаданской области.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Город должен знать своих «героев»: водитель устроил пьяное ДТП в центре Магадана. Фото: ГИБДД России по Магаданской области.

Колымчане не упустили возможности перетереть косточки главному герою такой выходки, комментируя в соцсетях кадры с места ДТП.

- А почему на кадрах лицо замазано? Город должен знать своих «героев»! - написал Алексей, житель Магадана.

В ведомстве составили протокол сразу по трем нарушениям: статья 12.15 КоАП РФ - «Выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения», статья 12.26 КоАП РФ - «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования» и статья 12.27 КоАП РФ - «Оставление места ДТП». Сотрудниками проводится проверка по факту аварии, а окончательный вердикт по делу пьяного нарушителя спокойствия вынесет суд.

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