«Ждал, что его найдут»: чудом сохранившаяся находка помогла опознать погибшего под Сталинградом красноармейца из Хабаровска

Иван Лукин был призван в 1941 году, воевал на Донбассе, затем - под Сталинградом Фото: Из личного архива

На поле боя в Волгоградской области поисковики нашли множество следов страшной Великой Отечественной войны. Останки, одежда солдат, гильзы, снаряжение - все это печальные отголоски героизма советского народа. Но и на месте ожесточенных сражений нашлось место чуду: поисковики обнаружили удивительно хорошо сохранившийся предмет, который вывел на хабаровского красноармейца Ивана Матвеевича Лукина.

Раскопки отряд «Поиск-Татнефть» из Альметьевска вел в районе балки Грачева. Место находится примерно в 40 километрах от Волгограда. В советские времена он назывался Сталинград, и историю его ожесточенного освобождения, пожалуй, знает весь цивилизованный мир.

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ

Именно в одном из таких кровопролитных сражений и пал хабаровчанин сержант Иван Лукин. Он был призван в 1941 году, воевал на Донбассе, затем - под Сталинградом. Согласно архивным записям, в последний бой хабаровчанин пошел в составе 669-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии. Погиб он в ходе наступательной операции 23 октября 1942. Ему было 33 года, дома его ждали жена и четверо детей.

Бумага, хранившаяся в медальоне. Фото: поисковики

Иван Лукин так и остался на поле брани. В послевоенные годы началась кампания по захоронению останков советских солдат. Но некоторые ответственные за это люди относились к своей работе халатно, поэтому до сих пор многие воины не нашли покой. Так случилось и с Лукиным: по документам его останки дважды захоронены в разных братских могилах. Неизвестно, когда открылась бы правда, если бы не раскопки.

МЕДАЛЬОН

- Найденные вещи и останки фактически рассыпались, что неудивительно - прошло 80 лет. Но удалось обнаружить чудом сохранившийся медальон - что-то вроде тубуса, в котором лежала бумага с данными солдата. В ней было указано имя Ивана Лукина из Хабаровска. Он как будто все это время ждал, что его найдут и похоронят, как подобает, - рассказали «КП» - Хабаровск» поисковики.

Корпус медальона. Фото: поисковики

Дальше встал вопрос: что делать с останками красноармеца? Власти Хабаровского края решили найти его родственников. Подключились все: и госархив, и военкомат региона, и Пенсионный фонд.

Кропотливые поиски привели к внучке Ивана Лукина, которая в 1967 году родилась в Охотском районе и перебралась в Иркутск. Женщина даже не зала о существовании героического дедушки. Она решила, что предку будет лучше в братской могиле вместе с товарищами.