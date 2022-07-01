Фотоконкурс «Мама, папа я - счастливая семья» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

Такие понятия, как семья, любовь и верность должны всегда объединять в себе уважение и взаимопонимание между близкими и родными людьми. Ну и, конечно же, 8 июля - это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме.

В честь праздника «Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет конкурс семейных фотографий. Площадками проведения фотоконкурса будут сайт hab.kp.ru, а также сообщество «КП» - Хабаровск» в ВК.

Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать и прислать фотоколлаж или фотографию вашей семьи. Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии и собирайте лайки.

Фотоконкурс будет проходить с 4 по 14 июля 2022 года. Голосование завершится 14 июля в 12:00. Один участник может подать не более одной фотографии. Количество участников не ограничено. Фотографии можно загрузить по ссылке.

В заявке на сайте необходимо указать:

- имя участника

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Проголосовать за каждого участника можно один раз в 24 часа.

ФИНАЛ ПРОЕКТА

Победителями (1, 2 и 3 места) будут считаться участники, суммарно набравшие наибольшее число голосов в фотоконкурсе на сайте hab.kp.ru и в сообществе в «ВК».

15 июля 2022 года состоится награждение всех победителей фотоконкурса в редакции «Комсомольской правды» - Хабаровск» подарками и призами от партнеров.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Магазин «Выгодный»

Магазин «Выгодный»

Морская лавка здоровья «МореФарэн»