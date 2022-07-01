Привыкайте к 30 градусам: Хабаровскому краю пообещали «багровую» жару

Жаловались на июньский холод, а теперь получите июльскую жару Фото: Евгения ГУСЕВА

Жаловались на июньский холод, а теперь получите июльскую жару. Погода в Хабаровском крае круто повернула в сторону изнуряющего зноя. Теперь жителям региона придется привыкать к «багровой» жаре.

Жаркая сухая погода будет сохраняться в регионе все выходные. Осадков синоптики не ожидают, разве что вечером воскресенья, 3 июля, пройдет небольшой дождь. Вполне возможно, что он задержится до понедельника.

Ночные температуры будут в пределах +18 +20 градусов. Днем воздух прогреется до +28 +30 градусов. Местами столбики термометров преодолеют отметку в +30 и поднимутся до +32 градусов. Ветер будет в пределах 10 метров в секунду.

- Осадки на следующей неделе маловероятны. Будет преобладать солнечная жаркая погода. Дневные температуры существенно меняться не будут, в отдельные дни воздух может прогреваться до +31 градуса. Ночью столбики термометров будут показывать комфортные +18 +20 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.

Прогноз еще будет уточняться.