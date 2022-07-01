Парализовало трассу: авария образовала огромную пробку недалеко от Хабаровска

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Пятничный вечер не всегда бывает приятным. Так, чтобы попасть домой жителям пригорода Хабаровска пришлось отстоять в сорокаминутной пробке. Причиной стало масштабное ДТП у села Мирное на трассе Хабаровск – Комсомольск.

- Похоже, автомобиль решил обогнать грузовик по встречке. В этом месте скорость ограничена 40 километрами в час, но камер нет, поэтому все лихачат. Видимо и в этот раз такое произошло, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга. С., очевидица ДТП.

Машину отбросило на встречную полосу, из-за чего проехать было практически невозможно. Потребовалась помощь сотрудника ГИБДД, который поочередно давал проезд то одному, то другому ряду. Но даже это не спасло от огромнейшей пробки, которой, по словам местных жителей, тут вообще никогда не бывает.

Достоверные причины аварии по-прежнему неизвестны. Также пока неясно, есть ли пострадавшие. Машин скорой помощи вокруг не наблюдалось, поэтому хочется надеется на лучшее.

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