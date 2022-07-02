Табун железных лошадей: названы причины задержки поставок японских автомобилей в Хабаровск Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Беда пришла откуда не ждали, когда стало известно, что по пути из Японии во Владивосток загорелся сухогруз «Ангара». На его борту находилось 570 автомобилей, которые не удалось спасти, как и судно. Основной причиной назвали излюбленное занятие ушлых предпринимателей - распил автомобилей, искры от которого и привели к возгоранию. Сколько хабаровчан не дождутся своих железных коней пока неизвестно.

- Сроки ожидания автомобилей с мая начали восстанавливаться, сократившись в среднем до месяца, но всех подкосила история с сухогрузом «Ангара». Японские компании не справляются с таким потоком заказов, поэтому в портах образовалась пробка. Машины сейчас проходят через склад, а только потом их везут в порт и грузят на судно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Диана Радченко, генеральный директор компании, специализирующейся на доставке авто.

Большой спрос на японском вторичном рынке вызван существенным ростом цен на поддержанные машины в России. Это привело к тому, что дальневосточные автолюбители все чаще присматриваются к вариантам на рынке страны восходящего солнца. Это отмечают и представители компаний, которые занимаются доставкой машин.

- Япония не ввела никаких ограничений на поставки, кроме тех авто, чья цена превышает шесть миллионов йен. Но сфера автомобильного бизнеса смогла к этому приспособиться, поэтому аналогичные машины без проблем можно завезти из Южной Кореи или Китая. Но стоит помнить, что растаможка зависит от курса евро и он подвижен, поэтому я рекомендую отложить какую-то сумму, чтобы не возникло казусов.

Потеря одного сухогруза, который способен вместить 500-1000 автомобилей, накладывает свой отпечаток. Особо хитрые продавцы на фоне новостей о задержках в поставках начали повышать цены. Причем повышение происходит чуть ли ни каждый день.

- Это обычная практика, когда после двух-трех просмотров продавец решает, что интерес к его товару растет. После этого он накидывает одну-две сотни тысяч рублей, чтобы был маневр для торга или дополнительная прибыль, если клиент не особо в авто разбирается. Есть те, кто понимает, что, продав по старой цене, вряд ли найдет машину такого же класса и накидывают к стоимости свои будущие затраты, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений, автоэксперт из Хабаровска

Специалист поделился мыслями, что хабаровчанам не стоит ждать тотального снижения стоимости, поскольку курс валют в последнее время крайне нестабилен и точно нельзя предугадать как изменятся логистические цепочки. Однако сейчас все-таки можно найти варианты за адекватные деньги.