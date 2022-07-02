Караван экзотических животных привез «Цирк со звездами» в Хабаровск

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В фойе Хабаровского цирка небывалый ажиотаж. Взрослые и дети стремятся скорее занять свои места, чтобы не опоздать на премьерное выступление «Цирка со звездами».

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Программа заявлена масштабная: эквилибристы, попугаи ара, воздушные гимнасты, иллюзионисты, верблюды, пантеры и даже прыгающий через огненное кольцо леопард. Совпало ли ожидание публики с реальностью – читайте в репортаже «КП» - Хабаровск».

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В региональную столицу приехал цирк мирового уровня, который побил рекорды книги Гиннесса. Экзотические животные, яркие номера и талантливые артисты всегда привлекали публику, гастроли «Цирка со звездами» не исключение. В трехчасовой программе артисты собрали самые лучшие номера, которые прошли строгий отбор за долгие годы работы цирка. Каждая минута представления держала зрителей во внимании, удивляла, веселила, умиляла и шокировала.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- 90% своего номера я работаю без страховки. Только так можно донести зрителям то, что ты хочешь по-настоящему сказать. Это будет искренне, на чувствах и на эмоциях. Ты сам никогда не узнаешь, как это будет на самом деле. Только в конце трюка становится ясно. Каждый раз я глубоко переживаю, но зато получаю настоящее удовольствие. Единственная страховка – это мои чувства и зритель, - рассказала «КП» - Хабаровск» Сметанова Мария, воздушная гимнастка на трапеции.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Номера калейдоскопом сменяли друг друга, не теряя динамики и атмосферы. Дрессированные пудели, летающие под куполом огромные попугаи ара, сложные эквилибристические номера, марширующие по арене арабские верблюды, захватывающие выступления воздушных гимнасток и шоу иллюзиониста.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Связующей нитью представления были искрометные выходы клоуна Славика, который поднимал настроение публике.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Все почему-то думают, что клоун должен веселить детей. Нет, в первую очередь я работаю именно со взрослым зрителем, все мои импровизации обращены к старшей публики. Зажечь в них искру, втянуть в выступление и получить отклик у публики, - вот моя главная задача. Гости моих номеров словно молодеют на несколько лет, - говорит о своей работе артист Вячеслав Шутов.

Стоит отменить шоу мыльных пузырей, которое бьет все мировые рекорды.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Гигантский мыльный пузырь достигает в высоту ошеломляющие 18 метров, в то время как в Книге Гиннесса запечатлен всего лишь 15-метровый. Завершилось же первое отделение смешной и искрометной пародией на звезд российской эстрады.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Мы, если честно, не ожидали, что будет столько всего. Обычно час выступления и антракт. А тут все продолжалось и продолжалось. У меня непоседливый ребенок, но ей скучно не было, да и мне тоже. Пудели такие милые, так и хочется погладить, клоун забавный и добрый, за девочек-гимнасток страшновато было. Но мне, как истинной женщине, больше костюмы понравились. Цепляют взор, хочется подойти и потрогать, рассмотреть каждую деталь, - поделилась мнением зрительница Олеся.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Вторая часть программы была короче по длительности, но не менее захватывающая. Грозный хищник персидский леопард охотно выполнял команды дрессировщика и не побоялся прыгнуть через огненное кольцо.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Шоу-балет в «хищных» костюмах подогревал внимание публики, а неунывающий Славик поддерживал восхищенную атмосферу.

- Очень красочное шоу. Девушки из шоу-балета ну очень красивые. Да и леопарда не часто встретишь. Рекомендую на каникулах сводить детей в цирк и сходить всей семьей, потом будет, что рассказать, да перед друзьями похвастаться. Единственное, чего нам не хватило, что сын обезьянку мечтал увидеть, а в программе их не было, подождем следующих гастролей, - прокомментировал Сергей Павлович, зритель.

«Цирк со звездами» в Хабаровск Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Представления «Цирка со звездами» будут проходить в региональной столице каждый выходные дни.